Ford Otosan 18,61 milyar TL kâr açıkladı

Ford Otosan, 2022 yılına ilişkin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Ford Otosan, 2022 yılında 18,61 milyar TL net kâr elde etti. Şirket önceki yılın aynı döneminde ise, 8,80 milyar TL kâr açıklamıştı. Ford Otosan böylelikle kârını yüzde 111 oranında yükseltmiş oldu. Şirket ayrıca, geçtiğimiz yıl 171,80 milyar TL gelir sağladı.

Ford Otosan, KAP’a yaptığı açıklamada 2023 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre şirket, bu yıl 550 bin – 570 bin adet ihracat beklerken; perakende satışlarının da 90 bin -100 bin olacağını öngörüyor. Ford Otosan’ın 2023 yılı için üretim beklentisi 630 bin ile 660 bin adet aralığında bulunurken; yatırım beklentisi de, 1,00 – 1, 05 milyar Euro olarak tahmin ediliyor.