TÜPRAŞ’tan 2022’de 41 milyar TL kâr

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), 2022 yılına ait bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, şirket 2022 yılında 41,04 milyar TL net kâr etti. TÜPRAŞ geçtiğimiz yıl aynı dönemde 3,49 milyar TL kâr açıklamıştı. Böylelikle kârını yıllık bazda yüzde 1075 oranında artırmış oldu.

TÜPRAŞ, 2022 yılında 481,76 milyar TL gelir ettiğini belirtirken, 2023 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Şirket 2023 yılı üretim hedefini yaklaşık olarak 24-25 milyon ton olarak, satış hedefini ise yaklaşık 28-29 milyon olarak açıkladı. TÜPRAŞ, 2023 toplam yatırım hedefini de yaklaşık olarak 350 milyon dolar olarak belirtti.