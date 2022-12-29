Fuzul: İstanbul’un en ‘kıymetli’ projesini 24 aya inşa ediyoruz

Handan Sema CEYLAN

Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, İstanbul’da dairelerin metrekare fiyatlarının ortalamasının bin 350 dolarlarda olduğunu kaydederek, İstanbul’un metrekare bazında en değerli projesini İstanbul’da Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda inşa ettiklerini söyledi. Akbal, “Burada metrekare olarak ortalama 10 bin dolar düşünüyoruz” dedi.



Zeki Akbal, bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Akbal, konuşmasında dünyanın önemli şehirdeki metrekare fiyatlarına değinerek, “Cenevre’de bu rakam 15 bin 260 Euro, Zürih’te 13 bin 880 Euro, Londra’da 13 bin 750 Euro, Münih ve Paris’te ise 10 bin Euro üzerinde. Bizde 1350-2000 dolarlarda. Bir gün mutlaka İstanbul’da da ‘kıymetli’ konut projelerinin metrekare fiyatı 30-40 bin Euro’ların üzerine gelecek” ifadelerini kullandı.

Daha önceden yoğunlukla Fatih, Başakşehir gibi merkezlerde konut yaptıklarını, artık İstanbul’a değer katacak işlere imza atacaklarını anlatan Akbal, “İstanbul’a değer katacak imza projemiz Barbaros48 için ön satış başladı. Hatta bir daireyi çok ısrar üzerine sattık. 24 aya projemiz biter, her ay iki daire satsak yeter. İsteğimiz daireleri hızlıca satmak değil, tanışma ofisimizde seçerek satmak. Emlak Konut GYO güvencesiyle ve hasılat paylaşımı modeliyle geliştirilecek olan Barbaros48 projesi, Asya ve Avrupa’yı aynı pencereden izleme imkânı sunuyor” şeklinde konuştu.



Akbal, “Lüks emlak yatırımcıları; yatırımlarını prim sağlayan, güvenli olan ve ‘gelişen’ büyük merkezlere kaydırıyor. Bunun en önemli sebebi ise pandemi sonrası paranın çok pahalı hâle gelmesi. Bu sebeple Avrupa’nın merkezinde lüks konut için metrekaresine 20- 30 bin Euro ödemek istemeyen yatırımcı, gelecekteki prim değeri daha yüksek olan İstanbul, Dubai gibi merkezlere yöneliyor. Bunun en önemli sebebi, Avrupa ve Amerika merkezli metropollerin primini tamamlamış şehirler olmaları” ifadelerini kullandı. Akbal, şöyle devam etti: “Mesela şehirlerin banliyöleri dahil genel ortalama apartman dairesi metrekare fiyatı Cenevre’de 15 bin 260 Euro, Zürih’te 13 bin 880 Euro, Londra’da 13 bin 750 Euro, Münih ve Paris’te ise 10 bin Euro üzeriyken bu rakam İstanbul geneli ortalamada 26 bin TL. Başka bir ifadeyle bin 320 Euro. Arada Avrupa merkezlerine kıyasla altı kattan fazla fark var. Bu rakamlar lüks konutta ise Avrupa merkezinde ve Amerika’da 30-40 bin Euro’ların üzerinde. Yerli ve yabancı lüks konut alıcıları, İstanbul’daki prim potansiyelini ‘net’ görüyorlar. Biz de Barbaros48 projemizle bu oturumluk lüks proje arayışına bir cevap vermek istedik ve şehrimizin değerini yukarı taşıyacak özel bir proje tasarladık. Projemizin yatırım değeri 2 milyar lira seviyesinde.”

Frankfurt’la ilgileniyor

Türkiye’de edindikleri know how’ı Avrupa’ya da taşımaya hazırlandıklarını kaydeden Zeki Akbal, “Almanya’da özellikle Frankfurt çevresinde arsa ve proje geliştirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Global bazda değerlenen lüks konutlarda ilk üç şehir Türkiye’den

Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, sektöre yönelik değerlendirmede bulundu. Türkiye’de 11 ayda 1,3 milyona yakın konut satışı olduğunu hatırlatan Akbal, “Geçen seneye kıyasla yüzde 1 yukarıdayız” dedi. İngiliz araştırma şirketi Knight Frank’ın lüks konut yatırımları raporuna da değinen Akbal, “Rapora göre en çok değerlenen şehirler endeksinde yüzde 184,9 ile İstanbul ilk sırada. İlginç bir bilgi de Ankara (%165,4) ve İzmir’de (%150,9) ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Metrekare satış fiyatının 15 bin Euro’nun üstünde olduğu Cenevre’nin değerlenme oranı ise yüzde 8 seviyesinde! Bu oran Londra’da yüzde 6, Milan’da yüzde 5! Artık özetle hem global hem yerli nitelikli gayrimenkul yatırımcısı için prim İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de.”

Ofis-AVM yok, sadece daire

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ’nin Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlüğü’nde Barbaros48 Tanışma Ofisini açan Fuzul Yapı, projeyi 24 ayda tamamlayacak. Asya’dan Avrupa’ya 180 derece Boğaz hattını görebilecek bir açı ile inşa edilecek projede, kat yükseklikleri 4,5 metre. Mimari tasarımını Mental Design Works’un (MDW) yaptığı projenin iç mimarı ise KY Mimarlık’tan Koray Yavuzer. Projede ofis-AVM yer almıyor. 100 metrekare ile 350 metrekare arasında değişen daireler 2+1, 3+1 ve 4+1’lerden oluşuyor. Projenin en üst katında da sonsuzluk havuzu yer alıyor.