GAİB/Celal Kadooğlu: Suriye’ye ihracat taşımalarında denizyolu kapısı da açıldı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Yeni Suriye yönetimi ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Bu iyi ilişkilerin ticareti de büyük ölçüde artıracağına inanıyoruz” dedi. Suriye’nin 11 Ocak’ta gümrük vergilerinde büyük artışlar yapması üzerine Ticaret Bakanlığı heyetinin yaptığı çalışmalar sonucunda 269 ürünün gümrük vergisinde revizyona gidildiğini hatırlatan Kadooğlu, “Biz bugüne kadar Suriye’ye sadece Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarından ihracat yapıyorduk. Şimdi denizyolu da dahil tüm kapılar açıldı” dedi.

Suriye ile yaşanan gümrük vergisi sorununun çözülmesi için Ticaret Bakanlığı’nın kendilerinden hububat, bakliyat ve temel gıdalar alanında makul gümrük vergilerinin ne olabileceği konusunda bir rapor istediğini belirten Celal Kadooğlu, “Biz ürün bazlı olarak hazırladığımız raporu Bakanlığımız heyetine ulaştırdık. 23 Ocak’taki görüşmelerde, gümrük vergilerinin revize edilmesine karar verildi. 27 Ocak’ta 269 üründe vergilerde indirime gidildi. Bu güzel gelişmede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bundan sonra daha fazla ihracat yapacağız”

Suriye’ye yapılan ihracatın hızla artarak çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını ifade eden Başkan Kadooğlu, şöyle devam etti: “Bu gümrük tarifesi sadece bizim kapılarımızda geçerli olan bir konu değil. Yeni Suriye yönetimi bütün gümrük kapılarında aynı tarifeyi uyguluyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla ihracat yapacağımız kanaatindeyiz. Çünkü daha önce sadece Cilvegözü ve Öncüpınar'dan Suriye’ye ihracat yapabiliyorduk. Ancak şu anda Suriye’nin tüm gümrük kapılarından, hatta deniz yoluyla da ihracat yapabilecek kapasiteye gelmiş durumdayız. Yani Suriye’nin tüm kapıları ihracata açılmış oldu. Gelinen aşamada, ihracatımız kesinlikle eski günlerdekinden çok daha iyi bir noktaya geleceğini söyleyebiliriz.”

Kadooğlu, Suriye’nin yeniden imarında en büyük rolü Türk firmalarının alacağını sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: “Suriye 12 yıldır savaşıyor. Savaş döneminde ve sonrasında Suriyelilere en büyük desteği biz verdik. Bunun yanında Suriye’nin kalkınma sürecinde en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti verebilecek tek ülke Türkiye’dir.”

“Hububat bakliyat ihracatı iki katına çıkacak”

Suriye’ye ihracatı en fazla artıracak sektörlerden birisinin hububat ve bakliyat olduğuna dikkat çeken Celal Kadooğlu, “Biz sektör olarak yani hububat ve bakliyat alanında Suriye’ye yıllık 350 milyon dolarlık bir ihracat yapıyoruz. Bana göre, önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacak. Gümrük vergisi sorununda sürecin bu kadar hızlı işlemesi, Suriye ile ilişkilerimizin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.