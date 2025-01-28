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Seyhan Belediyesi’ne haciz! Makam odasındaki eşyalar götürüldü

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar, 5 müteahhit firmanın alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle haczedildi.

Haber Merkezi
AA
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Seyhan Belediyesi’ne haciz! Makam odasındaki eşyalar götürüldü
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 Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar, 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildi.

Belediyenin hizmet aldığı 5 müteahhit firmanın, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle icra dairesine yaptığı başvuru üzerine haciz kararı verildi.

Kararın ardından Belediyeye giden icra memurları, avukatlar eşliğinde Tekin'in makam odasındaki koltuk grubu, masa, bilgisayar ve dolabı muhafaza altına aldı.

Paketlendikten sonra kamyona yüklenen eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

"Seyhan Belediyesi olarak güçlü irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoru"

Seyhan Belediye Başkanı Tekin, yazılı açıklamasında, haciz işleminin, önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün sonucu olduğunu belirtti.

Tekin, "Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediyeyle karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileriyle çekilen banka kredileriyle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Çabalarımıza rağmen geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Durum karşısında Seyhan Belediyesi olarak güçlü irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır." dedi. 

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