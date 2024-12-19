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Gelir İdaresi'nden mazot ve viskideki vergi oranları İddialarına cevap geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberinin doğru olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi
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Gelir İdaresi'nden mazot ve viskideki vergi oranları İddialarına cevap geldi
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden ise yüzde 1 vergi alındığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklaması

"Bir milletvekilinin iddialarına dayanan, mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na göre viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor.

Piyasada satılan, alkol derecesi 40 olan, 1 litrelik ambalajdaki viskiden yaklaşık 508 lira ÖTV ve en az 200 ila 300 lira arasında değişen tutarlarda KDV alınıyor.

Buna göre, şişedeki vergi yükü toplamda yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değişiyor."

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