Ozan Bingöl: Gelir vergisine gizli zam yapıldı, maaşlar vergi dilimine daha erken giriyor!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisi tarifesindeki değişimin yıllar içinde çalışanların aleyhine işlediğini açıkladı. Milyonlarca ücretlinin "gizli vergi zammı" ile karşı karşıya kaldı.

Bingöl, 2000 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin aylık brüt asgari ücretin 21 katına denk geldiğini belirtirken, bu oran bugün 6 kata geriledi. Bu durumda çalışanlar, daha yılın ilk aylarından yüksek vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödüyor.

2000 yılında bu yana YDO uygulansaydı

Bu yıl gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin TL olurken, Bingöl’e göre, 2000 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak bu hesaplama yapılmış olsaydı; bu tutar 415 bin 340 TL olacaktı.

"Mevzuatın çalışanlar aleyhine kurgulanması ve sair sebeplerle milyonlarca bordro mahkumunun bu gizli vergi zammının kurbanı olması kaçınılmazdır” diyen Bingöl, vergi adaletine dikkat çekerek, sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

“-2000 yılında Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin 21 katı iken bugün sadece 6 katı.

-İçinde bulunduğumuz yıl Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi 158.000 TL.

-Oysa 2000 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı ilk dilimin 158.000 TL değil 415.340 TL olması gerekirdi.

-Mevzuatın çalışanlar aleyhine kurgulanması ve sair sebeplerle milyonlarca bordro mahkumunun bu gizli vergi zammının kurbanı olması kaçınılmazdır.”