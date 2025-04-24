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Nobelli iktisatçı Daron Acemoğlu’ndan dijital devlere "dev" vergi önerisi!

Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dijital devlerin reklam gelirlerine yüzde 50 vergi konulması gerektiğini söyledi. Acemoğlu, verginin bağımsız gazetecilik ve kamusal dijital alanlar için kullanılması gerektiğini de savundu.

Haber Merkezi
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Nobelli iktisatçı Daron Acemoğlu’ndan dijital devlere "dev" vergi önerisi!
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Google'ın reklam pazarındaki tekelleşmesi üzerine değerlendirme yaptı.

Acemoğlu, paylaşımında daha önce de savunduğu şekilde, “Google’ın dijital reklam tekeli sadece medya özgürlüğünü değil, demokrasinin temelini de tehdit ediyor” derken, gelirlere yüzde 50 vergi konulması gerektiğini söyledi.

Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Google’ın dijital reklam tekeli sadece medya özgürlüğünü değil, demokrasinin temelini de tehdit ediyor. Bilgiye erişim ve kamuoyu çeşitliliği için dijital devlerin reklam gelirlerine %50 vergi konulmalı.

Yıllık 500 milyon doların üzerinde reklam geliri elde eden teknoloji devleri yüzde 50 sabit vergi ödemeli. Bu kaynak, bağımsız gazetecilik ve kamusal dijital alanlar için kullanılmalı.

Avrupa, Dijital Piyasalar Yasası ile Google’ın reklam tekeline karşı tarihi bir adım atmalı. İnternetin kurallarını Silikon Vadisi değil, demokratik kurumlar belirlemeli.”

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