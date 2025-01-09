Giresun ihracatta rekor kırdı! Trabzon ve Ordu'yu geride bıraktı

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı web sitesinde açıklanan iller bazında ihracat istatistiklerine göre, Giresun'da faaliyet gösteren firmalar tarafından 2024 yılında 942 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kentin geçen yıl, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurgulayan Bölük, bir önceki yıla göre ihracatın 237 milyon dolar daha fazla gerçekleşerek yüzde 33 artış sağladığını belirtti.

İhracat 1 milyar dolara dayandı

Bölük, ihracat rakamının 1 milyar dolar sınırına çok yaklaştığının altını çizerek, "Türkiye'deki 81 il arasında en büyük 33. ihracatçı il konumuna yükseldiği görülen Giresun, komşuları Trabzon ve Ordu'yu da geride bıraktı. 2024 yılında Giresun'dan 942 milyon dolar ihracat yapılırken Trabzon'un 866 milyon dolar, Ordu'nun ise 731 milyon dolar seviyelerinde kaldığı görüldü." ifadelerini kullandı.

Giresun'un ihracat şehri olma yolunda ilerlediğine işaret eden Bölük, "Gerçekleştirilen ihracatın ürün bazında dağılımı Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmazken, bu tutarın büyük bir kısmının fındık ihracatı olduğu bilinen bir gerçek." açıklamasında bulundu.

Bölük, fındığın Türkiye'nin ihracatına yaptığı katkının altını çizdi.

Bölük, Türk fındığında ileriye dönük gerçekçi temellere dayalı bir politikanın belirlenmesi ve hayata geçirilmesiyle fındıktan sağlanan gelirin daha da artacağını vurguladı.