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İYİ Parti'den açıklama: Genel Başkanımız bir İmralı komisyonundan bahsetmemiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün parlamento muhabirleriyle gerçekleştirdiği söyleşi ardından, bazı internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin düzeltme yaptı. İYİ Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı yazılı açıklamasında, "Genel Başkanımız bir İmralı komisyonundan bahsetmemiştir. Keza ilgili haber içeriklerinde de yer aldığı üzere, buna müspet bakabilmemizin mümkün olmadığını vurgulamıştır. TBMM çatısı altında DEM Parti’nin kurumsal kimliğiyle yer aldığı komisyonlarla diğer konu karıştırılmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
ANKA
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İYİ Parti'den açıklama: Genel Başkanımız bir İmralı komisyonundan bahsetmemiştir
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün parlamento muhabirleriyle gerçekleştirdiği söyleşi ardından, bazı internet sitelerinde yer alan haberlere,  İYİ Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı yazılı bir açıklama ile itiraz etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin çok net olan duruşuyla tezat bir algıya yol açmaktadır"

"Bazı internet sitelerinin Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun bugün parlamento muhabirleriyle gerçekleştirdiği söyleşi sırasında yöneltilen bir soruya verdiği cevaptan yola çıkarak attıkları ve maalesef; 'İmralı görüşmeleri kapsamında kurulacak bir komisyonun partimizce değerlendirileceği' anlamı çıkan başlık, söz konusu haberlerin esasıyla örtüşmemekte, yanlış ve partimizin çok net olan duruşuyla tezat bir algıya yol açmaktadır.

"Genel Başkanımız bir İmralı komisyonundan bahsetmemiştir"

Genel Başkanımız bir İmralı komisyonundan bahsetmemiştir. Keza ilgili haber içeriklerinde de yer aldığı üzere, buna müspet bakabilmemizin mümkün olmadığını vurgulamıştır. TBMM çatısı altında DEM Parti’nin kurumsal kimliğiyle yer aldığı komisyonlarla diğer konu karıştırılmamalıdır. İYİ Parti'nin milli mücadele anlamı yüklediği ve ilk andan itibaren tavrını çok net ifade ettiği sürece dair ikircikli bir tutum algısına yol açabilecek olan söz konusu başlıkların haberin esasına uygun hale getirilmesi konusunda dikkat ve desteğinizi rica ederiz."

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