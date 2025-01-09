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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." ifadesini kullandı.

Seren Altay
AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." yanıtını verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada "31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İktidara kırmızı kart gösteriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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