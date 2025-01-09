Bakan Tunç açıkladı: 82 bin 202 personel kademe ilerlemesi alacak

Adalet Bakanı Tunç, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7537 Sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 82 bin 202 personelimiz kademe ilerlemesi hakkından faydalanabilecek” dedi.

82 bin 202 personelin 1 kademe alması için işlemleri başlattı

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yargı kararları ışığında konuyla ilgili teklif ve talebini Bakanlık makamına sundu. Yapılan çalışmanın ardından Personel Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakanlık makamı tarafından onaylanan yazılar ile Adalet Bakanlığı bünyesinde belirtilen pozisyonda bulunan ve şartları taşıyan tüm personelin konuyla ilgili yargı kararları da dikkate alınarak intibak işlemlerinin yapılması için talimat verildi. Bakanlık, 82 bin 202 personelin 1 kademe alması için işlemleri başlattı. Adalet Bakanlığının yargı kararları ışığında ortaya koyduğu bu uygulama, aynı durumdaki tüm kamu personeli yönünden kanun değişikliği ile sonuçlanmış oldu.

‘950 bin personeli ilgilendiriyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave 1 kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenlemenin Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 sayılı Kanun çerçevesinde Ocak 2023'ten itibaren sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenleri de kapsadığını söyledi. Bakan Tunç, “Bakanlığımızın öncülük ettiği uygulamanın tüm kamu personeli yönünden kanun değişikliği ile sonuçlanmış olması memnuniyet verici bir gelişme oldu. Sözleşmeli statüde başlayarak, akabinde kadroya geçen tüm kamu personeli kademe ilerlemesinden yararlanabilecektir. Bu değişiklikle devlet dairelerinde idare ile personel arasında kamu barışı sağlandı” ifadelerinde bulundu.