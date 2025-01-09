İPA Başkanı Gökce: Konut arzının artması ne fiyatları düşürür ne de kirayı!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, konut fiyatlarının ve kiraların düşmesi için nelerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in MÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmada konut fiyatlarına ve kiralara yönelik söyledikleri gündemde öne çıkarken, dar gelirliye yönelik sosyal konut üretimi için de Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları da ilgi çekmişti.

“Konut arzının artması ne fiyatları düşürür ne de kirayı!”

İPA Başkanı ve şehir planlamacısı Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konut arzının artması ne fiyatları düşürür ne de kirayı!” derken, konut fiyatlarının ve kiraların neden yüksek kaldığını şu şekilde açıkladı:

“Orta ve düşük gelirli vatandaşlar konutlara erişemiyor: Yeni yapılan konutların fiyatlara etki etmesi için orta ve düşük gelir gruplarının konutlara erişebilmesi lazım. Bugün 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksidi 60 bin liradan başlıyor. Çalışanlar, emekliler ve orta gelirliler yaşam masraflarıyla birlikte bu krediyi karşılayamıyor.

Arz edilen konutlar yüksek sermaye sahibi vatandaşlar tarafından alınıyor: Konutları satın almak için sermaye gücüne sahip olanlar zaten varsıl olanlar. Dolayısıyla arz edilen konutlar yüksek sermaye sahibi vatandaşların yatırım amacıyla aldığı 2’nci, 3'üncü konut oluyor. Piyasaya etkisi daralıyor.

Konutları yabancılar alıyor: Vatandaşlık promosyonlu konut satışı gibi uygulamalar nedeniyle piyasadaki yabancı talebi devam ediyor. Yabancılar hem konut hem vatandaşlık alıyor. Yabancı talebi konut fiyatlarını yükselttiği gibi arz edilen konutlar için de baskı yaratıyor. Konutları döviz sahibi yabancılar alıyor, bizim vatandaşlarımız alamıyor.

Düzensiz göç devam ediyor: Düzensiz göç konut piyasasına yönelik talebi de yukarı çekiyor, tek başına konut arz etmek bu dinamik nedeniyle yetersiz kalıyor. Ne kadar su koyarsanız koyun, altı delik kova dolmuyor.”

Ev fiyatlarının ve kiraların düşmesi için yapılması gerekenler

Konut fiyatlarında ve zincirleme olarak kiralarda da düşüşün gerçekleşmesi için neler yapılması da gerektiğini de açıklayan Gökce, “Peki ne yapılması lazım?” diyerek şunları sıraladı:

“-TOKİ'yi asli işlevine döndürmek. Sosyal konut üreterek arz etmek.

-Kiralık sosyal konut üretimi ve üretilen tüm toplu konutlardan bir bölümünü kiralık sosyal konut olarak barınma sorunu yaşayanların hizmetine sunmak.

-Kooperatifleri destelemek. Kooperatiflerin konut üretimine katılması için uygun koşulları yaratmak.

-Uzun vadeli düşük faizli kredi temini ile evini yenilemek isteyen riskli yapıda yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamak.

-Yapı ve arsa stoğu ve piyasasını barınma sorunu yaşayan kesimlerin (emekli, öğrenci, yeni evli vb) taleplerine uygun nitelikli çeşitlenmiş konut stoğu üretimini merkezi ve yerel yönetim işbirlikleri ile yönetmek

-İnşaat sektöründe yerlilik oranını arttırmak. Konut üretimi maliyetini dengeli bir noktaya taşımak.

-Konut kredisinde düşük ve orta gelirliler için avantajlı koşullar oluşturmak.

-Kademeli emlak vergisi uygulaması ile boş kalan konutlardan ve ikinci, üçüncü gayrimenkulden daha fazla vergi alarak kaynak üretmek.

-Konut piyasası denge bulana kadar yabancılara konut satışı uygulamasını durdurmak, düzensiz göçle mücadele etmek.”