Dar gelirli için 200 bin konut inşa edilecek: İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılının değerlendirmesini yaptığı ve 2025 yılına yönelik beklentileri paylaştığı konuşmasında, hayat pahalılığının en önemli nedeninin kiralar olduğunu belirtti. Şimşek, bu sorunun para politikasıyla çözülemeyeceğini yeni dönemde konut arzının artırılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düşük maliyetli konut üretimi konusunda hazırlık yapıldığını açıklarken, önceliğin metropollerde olduğunu söyledi.

Depreme dayanıklı

CNBC-e’den Hazal Ateş haberine göre, uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetli, enerji verimliliğine yönelik, deprem, sel gibi afetlere dayanıklı, fonksiyonel sosyal konutlar inşa edilecek.

Bu yıl için 14 bin 469 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığı alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izleneceği belirtilirken, Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) inşası devam eden projeleri tamamlayarak, yeni programlarla sosyal konut üretimi artırılacak.

Hem ev fiyatında hem de kirada destek

Yeni projelerde sosyal konut üretimi desteklenirken hem ev fiyatları hem de kira için destek veren bir program izlenecek. Herkesin ekonomik olarak karşılayabileceği, enerji verimliliği olan, afetlere dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişimin sağlanması amaçlanıyor.

Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

240 ay vade ile ödeme

Bu konutlar uygun fiyatla, kolay ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanlarıyla konut sahibi olmak mümkün olacak. Haneye giren gelire de bakılacak. Bu konuda büyükşehir ve diğer şehirler arasında fark olması bekleniyor. Haneye giren gelirde 40-45 bin lirayı geçmemesi seçenekler arasında bulunuyor. Projeler 81 ili kapsayacak. Başvuru takvimi duyurulacak ve e-devlet üzerinden yapılacak. Sıfır atık uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.

4 yılda 200 bin konut yapılacak

TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlanırken, bunların yaklaşık yüzde 90’ınını sosyal konutlar oluşturuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 125 bin, geçen yıl da 100 bine yakın sosyal konutun inşası tamamlandı. Bu yıl da 250 bin konut yapılması hedefleniyor.

Piyasa dengelenecek

Yeni sosyal konut projeleri kira, konut enflasyonunu düşürmede önemli rol oynayacak. Konut artının artması ile birlikte piyasada dengelenme hedeflenirken, fiyatların düşmesine katkı sunacak.