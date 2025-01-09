Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştiriyor.

Erdoğan görüşmenin MHP lideri Bahçeli'nin konutuna geldi. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı Çankaya ilçesi Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Gündem İmralı olacak

İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl TBMM grup toplantısında yaptığı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan çıkışı ve DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. İmralı sürecinde 'silah bırakma çağrısı' ile ilgili yol haritasının da Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Suriye'deki yeni dönem de iki liderin gündeminde olacak.

DEM heyeti MHP'yi ziyaret etmişti

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.