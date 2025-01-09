SON DAKİKA: Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli, saat 16.30'da bir araya gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili çağrısının ardından başlayan süreç, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmesi ile devam etti. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta siyasi partilere ziyaretler gerçekleştiren DEM Parti heyeti, Bahçeli ile de görüşmüştü.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapılacak görüşmesinin DEM Parti heyetinin parti ziyaretlerinin ardından gerçekleşecek olması önem taşıyor.