İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Meşru bir komisyon kurulursa değerlendiririz

ANKARA(EKONOMİ)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı heyetinin temasları sırasında gündeme getirilen Meclis’te komisyon kurulmasına ilişkin öneriye ilişkin olarak, “ Komisyonun oluşturulması noktasındaki kararı kimin vereceğini bilmiyoruz. Bunlar sadece konuşuluyor. Bu konuyla alakalı meşru bir komisyon teşekkülü durumu söz konusu olursa biz bunu değerlendiririz ama TBMM’nde bulunan siyasi şahsiyetlerden Türkiye'nin beklentileri adına bir araya gelmeleri ve bir takım beklentilerin bizden karşılanmasını arzu ederlerse bizim buna müsbet bakabilme imkanımız yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Meclis’te gazetecilerle bir araya geldi. İmralı heyetine randevu vermemelerine ilişkin olarak “ DEM Parti bizden randevu talep etmedi. Bahçeli’nin yol göstermesi ve Erdoğan’ın da müsaadesiyle İmralı Adası’na giden Öcalan’la Meclis ve hükümet arasında köprü olmaya çalışan 3 kişi ziyaret etmek istediler. Kendilerinin herhangi bir siyasi sorumluluğu olmaması nedeniyle randevu verilmesi uygun görülmedi. Ayrıca ’terörist’ diye görevden alınmış birinin aktör haline dönüşmesini de doğru bulmuyorum” değerlendirmesi yaptı. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamasına da dikkat çeken Dervişoğlu, “ Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ı konuyla ilgili hedefinin ne olduğuna dair belirlenmiş bir süreç oluşmadı. Dolayısıyla şimdi istiyorlar ki muhalefet konuşsun. Türkiye bir tartışma ortamına girsin. İktidar bundan şayet beslenebilirse de bundan yararlansın” diye konuştu.

Dervişoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kendisine yönelik tehdit içeren paylaşımına ilişkin soru üzerine, Türkiye’de bazı insanların kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissetmelerinin Türkiye’de demokrasinin bittiğine, asayişin ortadan kalktığını gösterdiğini belirtti. Dervişoğlu, “Meclis’te grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanına bu ifadelerle hakaret eden bu kişilere karşı Adalet ve İçişleri Bakanlarının ne yapacağını merak ediyorum” diye konuştu.

İmralı ile yapılan görüşmelerle başlayan sürece karşı blok oluşturulacağına ilişkin soruya da yanıt veren Dervişoğlu, millete bir çağrı yaptığını belirterek, “ Benim çağrım milletin tamamına. Bu bir milliyetçi cephe oluşturma çağrısı değil. Ben herkese bu kötü gidişe dur demek üzere bir araya gelmeye davet ediyorum. Fazladan milliyetçilik yaparak oy almak gibi bir kaygım yok “diye konuştu.

“Hiç kimse benim söylemlerim nedeniyle istifa etmiyor”

Son dönemde İYİ Parti’de yaşanan istifaların hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, istifa eden hiç kimsenin kendisinin eylemleri ya da söylemleri nedeniyle istifa etmediğini belirterek, “siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır. Şu anda ki halimden çok memnunum” dedi.