DEM Parti Heyeti'nin Demirtaş ve Yüksekdağ’ı ziyaret tarihi belli oldu

DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan partiler düzeyinde görüşme trafiği tamamlandı.

DEM Heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti 11 Aralık Cumartesi günü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevinde bir görüşme gerçekleştirecek. Hemen ardından 12 Ocak Pazar günü ise HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı Kandıra Cezaevi’nde ziyaret edecek.

DEM Parti'nin görüşme takvimi belli oldu

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dem Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevinde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevinde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır."

Siyasi partilerle görüşmeler tamamlandı

DEM Parti İmralı heyetinin bir süredir siyasi partilerle görüşmeleri sürüyordu.

DEM’liler ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. AK Parti’yle devam eden görüşmeler, son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi gerçekleşti.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti partiler düzeyinde görüşmelerini bitirdi. Bu görüşmeler sırasında Sırrı Süreyya Önder, Selahaddin Demirtaş ile görüşeceklerini söylemişti ancak takvim netleşmemişti.

DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek

DEM Parti heyeti bu görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak.

Heyetin bir kez daha İmralı Adası’na gidip, süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor.

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek mi?

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceği de merak ediliyor. Ancak bu konuda henüz netleşen bir karar ve takvim yok. Ancak NTV'nin haberine göre, AK Partili kaynaklar, şu an bir bilgilendirme toplantısı olduğunu, planlanan bir görüşme olmadığını, ilerleyen dönemde bir görüşme olabileceğini belirtti.