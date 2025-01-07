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DEM-CHP görüşmesi sona erdi! Özgür Özel: Gazi ve şehit aileleri rencide edilmeden süreç yönetilmeli

DEM Parti İmralı heyeti Meclis turu kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "CHP olarak önerilerimizi sunacağız. Meclis'in önderliğinde ilerlemesi gerekmektedir. Bundan sonraki atılacak tüm adımlar için komisyon çalışmaları yapılması gerektiğini ifade ettik" dedi.

Haber Merkezi
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DEM-CHP görüşmesi sona erdi! Özgür Özel: Gazi ve şehit aileleri rencide edilmeden süreç yönetilmeli
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DEM Parti İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.  Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "CHP olarak önerilerimizi sunacağız. Meclis'in önderliğinde ilerlemesi gerekmektedir. Bundan sonraki atılacak tüm adımlar için komisyon çalışmaları yapılması gerektiğini ifade ettik" dedi.

"Gazi ve şehit aileleri rencide edilmeden süreç yönetilmeli"

Şehit ailelerinin rencide edilmeden sürecin yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrası şunları söyledi:

"Değerli heyetimizi misafir ettik kendilerini dinledik. İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren sorununu ortadan kaldırmak daha fazla kayıplar v ermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik heyetimizle paylaştık.

"Süreç Meclis denetiminde sürdürülmelidir"

Bugüne kadarki beklentilerimizi endişelerimizi eleştirilerimizi açıklıkla dile getirdik. CHP olarak önerilerimizi tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci Meclis'in öncülüğünde ilerlemesi gerektiğidir. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partlerin içinde olduğu komisyon çalışmasını ifade ettik. Atılacak tüm adımların şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz."

Sırrı Süreyya Önder: Bu dar bir kesimin siyasi menevrası değil

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise şöyle konuştu:

"Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri katkılarını ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi manevrası değil toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsine kulak kesilmek durumundayız. Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var."

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