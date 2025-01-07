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DEM Parti heyeti-CHP görüşmesi başladı! Meclis'te Öcalan trafiği

DEM Parti heyeti, bugün de CHP’yi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, heyeti kapıda karşıladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti heyeti-CHP görüşmesi başladı! Meclis'te Öcalan trafiği
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de "Öcalan TBMM'de konuşsun" açıklamasının ardından, DEM Parti heyeti geçen hafta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüş ve sonrasında İmralı heyeti, Meclis’teki partileri ziyaret etmeye başlamıştı.

DEM heyeti bugün Özgür Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyeti dün de AK Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinin bugün saat 10:30'da da CHP lideri Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti. Özel heyetteki Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı kapıda karşıladı. Görüşme sonunda tarafların açıklama yapması bekleniyor.

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