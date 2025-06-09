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Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimden açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimden açıklama
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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi. Zeyrek, hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından, Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastane önünden açıklama yaptı.

Prof. Dr. Topçu şunları söyledi:

"Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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