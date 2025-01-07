MHP lideri Bahçeli'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın 'Gazze' benzetmesine yanıt

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz. Doğruları haykırmaktan korkmayacağız. İftira ve yalan gemisi her yerinden su almaktadır. Toptancı mantıkla reddiye içinde olmaları hazin bir talihsizliktir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi okunmayacaktır. Ayrışmanın ufalanmanın, bloklaşmaların adından bahsedilemeyecektir. Devir değişti; eski çanlar şimdi bardak oldu. Devir değişmiş, kilitler açılmıştır. Türk milletinin barış kapıları ardına kadar açılmıştır.

Toplumsal ayrışmada konu kapanacaktır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Muhalefeti ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok, yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacaktır. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, sosyal medyada kurdukları küçük partilerden sürekli ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin ağır bir sancısıdır.

Terör musibeti bitecek

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır.

Gocunan gocunsun, terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat bir nefes alacaktır. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

Her yerin Gazze olacağını iddia edenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek, ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, gönlümüzdedir.

Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

Vakit Suriye'nin ihya vakti

Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. 8 Aralık'ta zulüm yönetimi ortadan kalkmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ihya vaktidir. Geçiş hükümetinin aldığı kararlar anlamlıdır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan yeni yönetimin eşitlikçi, yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır. Mezhebi kavgayı amaçlayan tahrik mekanizması işletilmekte, buna karşı dikkatli olunmalı.

Sınırlarımızda kanlı terör örgütü istemiyoruz

Büyük resme baktığımızda gördüğümüz emperyalist komplonun üzerimize geldiğidir. Biz sınırlarımızda kanlı terör örgütü istemiyoruz. Bu vatan hepimizindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milletinin egemenlik hükmüdür. Ne devletsiz yaşarız ne de esarete tahammül ederiz. Biz birlikte çok güçlüyüz.

Değişim dinamikleri kaçınılmaz ihtiyaçtır. Milletlerin çağın gerisine düşmesi aklın doğasına aykırıdır.

Ferdi Tayfur'un ölümü

Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlamaktadır

Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur.

Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. Bölgesel senaryolar, zillete düşmüş partiler bunlardan bazılarıdır. CHP bunların kontrolündedir, İP bunların kolcusudur. Türk İslam alemi birliğini sağlayıp ayağa kalkmalıdır. İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır.

Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede kanayan bir yara varsa orada bulunmalıdır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağından yok etmelidir. Emperyalist hedefler taşıdığını söyleyenler zalim piyonlardır. Bunlar gitsin zalimlerin kanlı tiyatrosunu izlesinler, CHP ile aynı kafese girsinler, gitsinler ve bir daha da gelmesinler.

Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşatacağız.