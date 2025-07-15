Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Ömer Çelik'in 15 Temmuz mesajı şu şelikde;

"O gece milletimiz ve milli egemenliğimiz tarihimizin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştı. Milli egemenliğimizi yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ terör örgütü tüm ihanetiyle saldırdı. Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı çağrı, milli egemenliğimizi ayakta tutma çağrısıydı. Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti. Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı. Cumhurbaşkanımız devletimize, milletimize ve milli egemenliğimize yapılan saldırının karşısında dimdik durdu ve milletimizle beraber ateşin üstüne yürüdü. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimiz eşsiz fedakarlığıyla vatan savunması gerçekleştirildi. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir. Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.