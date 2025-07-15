Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda, "Milletimiz, köklü tarihinden aldığı güçle darbecilere geçit vermedi. İnancı ve cesaretiyle bir kez daha destan yazdı" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Ömer Çelik'in 15 Temmuz mesajı şu şelikde;
"O gece milletimiz ve milli egemenliğimiz tarihimizin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştı. Milli egemenliğimizi yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ terör örgütü tüm ihanetiyle saldırdı. Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı çağrı, milli egemenliğimizi ayakta tutma çağrısıydı. Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti. Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı. Cumhurbaşkanımız devletimize, milletimize ve milli egemenliğimize yapılan saldırının karşısında dimdik durdu ve milletimizle beraber ateşin üstüne yürüdü. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimiz eşsiz fedakarlığıyla vatan savunması gerçekleştirildi. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir. Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
O gece milletimiz ve milli egemenliğimiz tarihimizin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 15, 2025
Milli egemenliğimizi yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ terör örgütü tüm ihanetiyle saldırdı.
Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı…