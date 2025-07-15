TÜSİAD’dan "15 Temmuz" mesajı: Laiklik, çoğulculuk ve özgürlük ortak yaşamın teminatıdır
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajında, “Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, ortak yaşamımızın teminatıdır” vurgusu yaptı.
TÜSİAD, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Mesajda, 15 Temmuz’un yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil, halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğin kararlılıkla savunulması olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Dokuz yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Açıklaması— TÜSİAD (@TUSIAD) July 15, 2025
Dokuz yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik… pic.twitter.com/j953290VoB
TÜSİAD'ın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:
“Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, aynı zamanda ortak yaşamımızın teminatıdır. TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”