Ferdi Zeyrek’in cenaze programı belli oldu
Manisa'da evinde elektrik akımına kapılmasının ardından bugün hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze programı belli oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 5 Haziran gece saatlerinde konutunda elektrik akımına kapıldıktan sonra ağır yaralı olarak Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ferdi Zeyrek, yoğun bakımdaki üçüncü gününde yaşam mücadelesini kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan Zeyrek, saat 17.00 sıralarında 48 yaşında hayatını kaybetti.
Ferdi Zeyrek'in cenaze programı belli oldu
Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol, büyük acının yaşandığı hastane önünde yaptığı açıklamada, Ferdi Zeyrek'in cenaze programını aktardı.
Varol, Zeyrek için 10 Haziran Salı (yarın), saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreninin düzenleneceğini, ardından cenazesinin öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nden kaldırılacağını bildirdi.
Zeyrek için 10 Haziran Salı (yarın), saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreni düzenleneceği, ardından cenazesinin öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nden kaldırılacağını öğrenildi.