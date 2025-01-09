DEM Parti'den 'İmralı' açıklaması: Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında yaptığı tarihi çağrının ardından, DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Cezaevi’nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından DEM Parti, siyasi partilerle önemli temaslarda bulundu.

"Partimiz barıştan yanadır"

DEM Parti'den süreç devam ederken dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yaptığı görüşme sonrası kamuoyunda iyimser bir hava oluştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çözüm ihtimalinin kendisi bile toplumda rahatlama yarattı, umutların yeşermesine neden oldu. Barış ve çözüm mücadelesinde yıllardır ağır bedeller ödeyen partimiz, sadece bu dönemin siyasi bir aktörü değil aynı zamanda emektarıdır. Dolayısıyla partimiz savaşa karşı barıştan yanadır, çözümsüzlüğe karşı çözüm üretendir. Hiç kimse bu gerçeği çarpıtamaz, farklı bir yere çekemez."

"Kimse DEM Parti'den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz"

DEM Parti'nin yaptığı açıklamaların "Aman tehdit ediyorlar", "Aman DEM Parti süreç karşıtıdır" gibi yerlere çekildiği belirtilen açıklamada "Oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz" denildi.

"Çözüm karşıtlarının kim ya da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bütün yapıcı yaklaşımlarına ve çabalarına rağmen partimize ve değerlerine hakaret edenler, her gün halkları tehdit edenler en büyük çözüm ve süreç karşıtıdır" ifadeleri kullanılan açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Bu topraklara demokratik çözüm ve onurlu barış mutlaka gelecektir. DEM Parti, bu kesimlerin olası bir çözüm ihtimalini zehirlemesine asla izin vermeyecektir. Partimiz her zamankinden daha hassas ve duyarlı yaklaşarak bu sürecin bütün sorumluluğunu omuzlamaya devam edecektir. Partimiz ilgili bütün çevreleri de aynı duyarlılıkla hareket etmeye, tehdit ve şantaj dilini terk etmeye davet ediyor."