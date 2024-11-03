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Gözler ekim enflasyonuna çevrildi: İşte ekonomistlerin tahminleri

Emekliler ve çalışanlar, enflasyon verilerine odaklandı. Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam nedeniyle işçiler, memurlar ve emekliler, enflasyon oranlarını dikkatle izliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, yarın ekim ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan tahminler de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
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Gözler ekim enflasyonuna çevrildi: İşte ekonomistlerin tahminleri
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Milyonlarca çalışan ve emekli, ocak ayında maaşlara yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, yarın ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerle birlikte 4 aylık enflasyon farkı da netleşecek.

Birçok kişinin merakla beklediği enflasyon verisi öncesinde, çeşitli kuruluşlar ekim ayı enflasyon anketlerini kamuoyuyla paylaştı.

AA Finans anketine göre ekim enflasyonu yüzde 2,46

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne 16 ekonomist katıldı. Katılan ekonomistlere göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,46 olurken; yıllık enflasyon yüzde 47,98 olacağı tahmin edildi. Bu orana göre, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,60 olması bekleniyor.

Foreks'in anketine göre ekim enflasyonu yüzde 4,28

Foreks Haber ise 17 katılımcı ile anket düzenledi. Buna göre, ekim ayının enflasyon verisi için tahmin yüzde 4,28 olurken; yıllık enflasyon tahmini ise 62,52 oldu.

Bloomberg HT anketine göre ekim enflasyonu yüzde 2,5 

Bloomberg HT'nin anketine ise 19 kurum katıldı. Kurumların ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,5 iken yıllık yüzde 48 olacağını öngördü. Bloomberg HT'nin anketine göre ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,64 oranında olacak.

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