İnci Holding 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

İZMİR / EKONOMİ

Geleceğin iş alanlarında sürdürülebilir büyüme ve uluslararası yatırımlarla değer yaratmayı hedefleyen İnci Holding, 2023 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, İnci Grubu’nun 2023 yılı içerisindeki faaliyetleri ve performans verilerini kapsarken, sürdürülebilirlik çalışmalarına dair önemli bilgiler içeriyor. GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartları'na uygun olarak hazırlanan bu rapor, İnci Holding'in "Üretimde sorumluluk, tüketimde farkındalık" toplumsal mesajı ile paralel olarak hayata geçirdiği projeleri ve elde ettiği sonuçları ortaya koyuyor.

İnci Holding’in sürdürülebilirlik ana stratejisi: Yeni nesiller için yatırım

Otomotiv tedarik sanayinde akü ve jant üretimiyle küresel ölçekte tanınan İnci Holding, Maxion İnci Jant Grubu, İnci GS Yuasa ve Yusen İnci Lojistik gibi iştiraklerinde sektör devi şirketlerle iş ortaklıklarını sürdürüyor. Grup, mevcut faaliyet alanı olan otomotiv tedarik sanayi, hizmet ve teknoloji alanlarını stratejik yatırımlarla büyütmeyi hedeflerken, sürdürülebilir dünya inşasına yönelik uygulamalarını ve sonuçlarını üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nda şeffaflıkla aktarıyor.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, sürdürülebilirliğin kurum kültürünün temel bir unsuru olduğunu ifade ederek rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürdürülebilirlik hedeflerimizi, projelerimizi ve üzerinde daha çok durmamız gerekenleri anlatan üçüncü Sürdürülebilirlik Raporumuzu sunmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Yönetimi üçüncü kuşağa devretmiş bir aile şirketi olarak, iş yapma şeklimizin ayrılmaz bir parçası haline gelen sürdürülebilirliği, inovasyonla besliyor ve kaynakları sorumlu bir şekilde yönetiyoruz. Ayrıca, ‘Yeni Nesiller İçin Topluma ve İnsana Yatırım’ sürdürülebilirlik önceliğimiz doğrultusunda, nitelikli eğitime katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler yetiştirmeye yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz. "

“Farkındalık yaratmak için çalışıyoruz”

İnci Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan da şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Sürdürülebilir bir dünya için sorumlu üretim ve tüketimde farkındalık yaratma hedefiyle çalışıyoruz. Çevreye ve topluma duyarlı olmak, sadece işimizin bir parçası değil, aynı zamanda görevimiz."

İnci Holding'in 2023 yılı sürdürülebilirlik hedefleri

İnci Holding’in 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yusen İnci Lojistik Ticaret A.Ş., İncitaş Motorlu Araçlar San. A. Ş., ISM Minibar Makina Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vinci B.V. Girişim Sermayesi, AZKarbon ve VFlow Tech şirketlerinin faaliyetlerini detaylandırıyor. Raporda yer alan veriler, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemesini, geleceğe dair belirlediği hedefleri ve stratejik planlarını içeriyor.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma yolculuğunda önemli adımlar atan İnci Holding, bu hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve toplumsal fayda sağlamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.