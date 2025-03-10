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Gözler Kabine toplantısında: Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Gündemde Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze'nin yanı sıra emeklilere bayram ikramiyesi olacak.

Haber Merkezi
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Gözler Kabine toplantısında: Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. 

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışı ile gelişen Terörsüz Türkiye meselesinde gelinen son durum masaya yatırılacak.

Suriye’de yaşanan son gelişmeler

Kabine üyeleri, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirecek. Katil Esad’ın çetelerinin Suriye’yi karıştırmak ve yeniden iç savaş çıkarmak için başlatmaya çalıştıkları isyan tüm yönleriyle mercek altına alınacak.

ABD ve İsrail’in Gazze’yi yok etme-insansızlaştırma çabaları da kabinenin diğer önemli gündem maddelerinden...

Toplantıda iç politikadaki gelişmeler de görüşülecek.

Bayram ikramiyesi gündemde

Özellikle 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zam masaya yatırılacak.

Başıboş köpek sorunu ile mücadele

Öte yandan başıboş köpek sorunu ile mücadelede gelinen son durum da toplantıda gündeme gelecek.

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