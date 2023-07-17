Gürok Grup'un yeni markası BIJAL ilk projesini tamamladı

Hüseyin GÖKÇE / ANTALYA

Sanayide LAV markasıyla turizmde ise Türkiye’de Alibey, Maldivler’de JOALI markalarıyla yer alan Gürok Grup, turizmde BIJAL isimli yeni bir marka daha yarattı. Antalya Manavgat’ta 19 villadan oluşan ve 20 milyon dolara mal olan ultra lüks konseptli tesis, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Pandemi döneminde 250 milyon dolarlık yatırımla Maldivler’de JOALI markalı yatırım projesini hayata geçiren grup, Türkiye’de kurduğu BIJAL marka ve konseptini de yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.



Grubun yeni yatırımı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, 30 yılı aşan turizm tecrübeleriyle Türkiye’nin global turizm pastasından daha çok pay alması için özgün konseptler geliştirdiklerini söyledi.

BIJAL’in “play/oyun” konseptiyle ultra lüks ve kaliteli tatilin yeni adresi olacağını kaydeden Argat, “Bu yatırımımızla, ülkemize döviz girdisi sağlayarak cari açığa katkı sunan ve istihdam yaratan turizm sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

"Maldivler’de ilk üç marka arasına girdik"

Antalya Manavgat’ta 30 yıldır faaliyette olan Ali Bey Hotels’in bu süre zarfında ismi ve sahibi değişmeyen tek tesis olduğunun altını çizen Esin Güral Argat, herkesin yatırımdan uzaklaştığı pandemi döneminde Maldivler’de önemli iki projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Toplam 250 milyon dolarlık bu projelerle Maldivler’de JOALI markasıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Argat, kısa sürede ülkede ilk üç marka arasına girdiklerini anlattı.



Turizm sektörüne ilişkin görüşlerini de paylaşan Argat, bu yıl turizmde ve çok büyük bir iştah gördüklerini söyledi. Ertelenen seyahat planlarının hayata geçirildiği bir dönemde bulunulduğunu belirten Esin Güral Argat, yatırımlarını 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine katkı sağlayacak şekilde geliştirdiklerini bildirdi.

'Kişiye özel villa' konsepti yurt dışına da taşınacak

Toplam 20 milyon dolara mal olan proje, ismini Hint dilinde ‘aydınlanma’ anlamına gelen BIJAL kelimesinden alıyor. 19 villanın yer aldığı projede inşaat bu yıl Ocak ayında başladı ve Haziran sonunda tamamlandı. Proje tam olarak faaliyete başladığında 100 kişi istihdam edilecek.

Argat, misafirlerin eğlenirken hayal güçlerini de özgür bırakabilecekleri, yaratıcılıklarını harekete geçiren, hayatın zorluklarına karşı yenilikçi bakış açıları kazanabilecekleri bir oyun alanı tasarlandığını söylerken, oda kahvaltı hizmeti verileceğini, bunun dışında ise üst düzey yeme içme opsiyonları sunulacağını anlattı. Esin Güral Argat, BIJAL konseptini yurt dışına da taşımak için ön araştırmalara başladıklarını söyledi.