Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Borsada 'sat tatile çık' riskine dikkat!

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, borsadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Güldağ: Yavaştan tahvile bir giriş görünüyor. Bir ilgi var gibi...

Ağaoğlu: Hisse senetleri tarafına da var ama çok cılız. Eskiden milyar dolarla ifade ederdik gelen gideni. Şimdi milyonlarla...Hisse senedi alımı 1 milyar dolara bile ulaşmamış son 5 haftada.

Güldağ: Borsa da 19 Mart'tan sonra dolar bazında yüzde 10'dan fazla kayıp yaşadı. Dünya borsalarının yörüngesinden de kopuk görünüyoruz. Beklentin nedir?

Ağaoğlu: Borsanın en önemli sıkıntısı faizin yükselmesi ve daha uzun bir süre yüksek kalacak olması. Benzer etkileri büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda konut tarafında da görürüz. Faizin yüksek kalması bilançoları olumsuz etkiliyor. İSO 500 ortada.

Güldağ: İSO 500, 2024 rakamları. Şimdi, daha da olumsuz bir gelişme içinde görünüyor şirketler. Besfin'in analizi 2024 birinci çeyrek ile 2025 birinci çeyrek arasında halka açık 214 sanayi şirketinin satış gelirlerinin yüzde 12 civarında, faaliyet karlarının yüzde 55 azaldığını gösteriyor. Ama öte yandan koca koca şirketler o kadar ucuzladı ki...

Ağaoğlu: Geçen sene 5 Ağustos'ta Japonya'daki finansal depremde 3,03 dolar düzeyindeydi Borsa İstanbul. Henüz o boşluğu dolduramadık. 19 Mart’tan öncesi, 3 dolar sınırına, 2.97’ye geldik. Şu anda ise 2.31’de, dolar bazında.

Güldağ: Koşullar değişti. Deve bir akçe, deve bin akçe. Siyasette olumlu gelişmeler yaşanmazsa, devenin değeri hepten düşer.

Ağaoğlu: Yeni bir düşme yaşanması durumunda 2.10 dolara kadar gerileyebiliriz teknik olarak. Borsada hikaye yok, likit dar, işlem hacmi düşük. Böyle durumlarda Amerikalılar 'sat tatile çık' derler. Bu risk var. Mayısta böyle düşmüşse, tatile çıkanlar da olacaksa, ki olacak, yaz döneminde toparlanma ihtimali daha zor. Faiz seçeneği borsaya göre daha iyi olmaya devam edecek.

Güldağ: Yıl sonuna doğru 2026 başında borsanın performansının iyileşmesini bekler misin?

Ağaoğlu: Şu andaki gidişatla beklemiyorum. 2,10'lardan ya da 2,30'lardan mutlaka tekrar yukarı çıkacaktır ama 3 dolar seviyesine gelmesi zor. Hızla coşku yaratacak bir gelişme ihtimali de yok.

Güldağ: Belki faiz indirimlerinin peş peşe gelmesi fark yaratır. Ama asıl, siyaseten olumlu gelişmeler bu tabloyu değiştirecektir. Dışta ve asıl iç siyasette...

Ağaoğlu: İşte ona katılırım. İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gibi bir durum ortaya çıksa bile piyasa pozitif etkilenir bundan. Ama maalesef tersi de mümkün. Faiz baskısının yanında politikadan gelecek müstakbel olumsuzluklar borsanın üzerinde etkili olacak.

Petrolde aşağı yönlü hareket daha olası...

Güldağ: Fatih Birol, İstanbul'a geldi, 'yüksek petrol fiyatı beklemiyorum' dedi.

Ağaoğlu: OPEC'in günlük üretimini 400 bin varil daha artırması ihtimali var. Küresel ekonominin bir artışa çok da ihtiyacı olmadığı bir dönemde, bu hamle ister istemez pazar payı kavgalarını beraberinde getirip petrol fi yatlarını aşağı indirebilir diye düşünen taraftayım. Petrolde yukarıdan çok aşağı yönde bir hareketi bekliyorum. Bunu bozacak konu, Amerika'nın Rusya'dan doğalgaz ve petrol alanlara yüzde 500 vergi uygulanması gibi garip bir tasarı var. Onu izlememiz gerekecek.

Güldağ: Avrupa'nın da 45 dolar planı var.

Ağaoğlu: AB'den Rusya'nın 60 dolarda olan tavan fi yat seviyesini 45 dolara indirme hamlesi gelecek olur da, Rusya 45 dolardan satmak zorunda kalırsa, petrol fi yatları daha da düşer. Tabii ki Ukrayna-Rusya Savaşı'na bağlı gelişir.

Güldağ: Altın fiyatlarında beklentin nedir?

Ağaoğlu: Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri şu anda 4,40’larda, 4,50’leri aşmıyor. Orası iyi haber. Eğer orası gevşeyecek olursa piyasalar altında pozitif tarafta kalmaya devam edecekler. Ama önce 3050-3100 bölgesine doğru bir düzeltme yapması gerekiyor. Ondan sonra 4000 dolar ons yolculuğu başlayacaktır. Düzeltme gelmeden yeni zirve görmesi şu koşullarda zorlama olur. Hamas-İsrail ateşkesi geldi. Rusya-Ukrayna da gelirse jeopolitik sebeplerden kaynaklanan ekstra talebin bir kısmı sönümlenecektir. O da düzeltmeye katkıda bulunur.