Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Faiz, hâlâ güçlü alternatif

Şans Sohbetleri'nde bu hafta Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Gazeteci Hakan Güldağ, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında yatırım araçlarını değerlendirdi.

Güldağ: Merkez Bankası 250 baz puan indirimle ne dedi sence?

Ağaoğlu: Arkası gelecek diyor. Haziran dahil faiz indirimlerine devam etmesini bekleyebiliriz.

Güldağ: Ya haziran sonrası? Enflasyonun baz etkisi azalınca...

Ağaoğlu: Yaz dönemini bekleyerek geçiririz. Dediğin gibi, baz etkisi azalacak. O zaman bu programın iyileştirme gücünü daha net göreceğimiz dönem geliyor.

Güldağ: Asıl sınav orada verilecek. İktidar yavaşlayan ekonomi ile katılık gösteren enflasyon arasında kalırsa fikri gelgitler yaşanır. Ekonomi yönetimine, Merkez Bankası'na yüklenme artar.

Ağaoğlu: Olabilir ama unutmayalım, Merkez 12 toplantıyı 8 toplantıya indirdi, borç alma-verme faizini 600 baz puandan 300 baz puana çekerek, net olarak 'kendime güveniyorum', her ay bir karar vermem gerekmiyor dedi.

Güldağ: Kimseyi şaşırtmadı...

Ağaoğlu: Şaşırtmaması da iyi bir haber. Sürprizlerin olmadığı bir dönem demek, istikrar ortamının oluştuğu bir dönem demek.

Güldağ: Enflasyonu haziranda hangi seviyede bekliyorsun?

Ağaoğlu: Düşük 30'lu rakamlarda olmasını bekliyorum.

Güldağ: Peki politika faizi?

Ağaoğlu: Haziranda yüzde 37,5 düzeyine geleceğimizi beklerim.

Güldağ: Yani reel faize devam...

Ağaoğlu: Şu hesabı da gözden kaçırmayalım. Merkez'in indirdiği 45 düzeyi, haftalık repo faizi. 55,64 bileşik faize geliyor.

Güldağ: Doğru, faiz aslında 10 puan daha yukarıda. Kredi faizi de buna göre belirleniyor.

Ağaoğlu: Bankaların yüzde 55,5 faize karşılık 45’lik bir enflasyonda bile halen daha önemli bir pozitif reel faiz veriliyor demek.

Güldağ: Kur tarafında hareket yok ama birçok yatırımcıda 'acaba' fikri giderek güç kazanıyor.

Ağaoğlu: 2025’te ana tema pozitif reel faiz devam edecek, TL'nin değer kaybı enflasyonun altında kalacak. Ama bu kez 2024’teki kadar büyük bir fark olmayacak.

Güldağ: TL faizi hem kur farkından hem enflasyondan daha yukarıda olursa dediğin olabilir. Rezervleri epey güçlü Merkez'in.

Ağaoğlu: 35’in altında bir haziran ama yılın sonunda 28 ile 25 arasında bir enflasyon. İlk tahminim 28,5'ti aslında. Güldağ: Onun için de faiz indirimlerine yazın bir fren gelir diye düşünüyorsun anlaşılan...

Ağaoğlu: Eylülde devam ama...

Güldağ: Net döviz rezervi 50 milyar doların üzerine çıktı. Merkez Bankası döviz alırken çok TL veriyor piyasaya. Epey bir likidite var. Trilyon liralara ulaştı. Oysa Merkez paranın fiyatını yani faizi düşürürken paranın miktarını da kontrolde tutmak istiyor. Bu fazla likiditeyi bankacı tabiriyle sterilize etmek için yeni araçlar devreye sokabilir diye düşünüyorum. Zorunlu karşılıklar dışında...

Ağaoğlu: Göründüğü kadarıyla olmayacak. Ama önerir misin dersen, öneririm. Bir likitle tahvili, özel tertip bir devlet tahvili veya Merkez Bankası likidite bonosu gibi bir araçla likiditeyi daha uzun süreli, kalıcı olarak çekerim.

Güldağ: 6 Mart'taki toplantısına kadar, 45 günlük de olamaz mı?

Ağaoğlu: Anlamsız olur. Haftalık veya günlükten pek farkı olmaz. 3 ay ve 6 aylık daha iş görür.

Güldağ: Faiz indirimine rağmen borsada satış geldi. Banka hisselerindeki çekilme etkili görünüyor. Beklentilerin ne yönde?

Ağaoğlu: Türkiye'nin hala bir hikayesi yok. Bir miktar Suriye fiyatlaması yapabilir ama onu da yaptık ve gerçekleşmeyeceği ihtimalini daha yüksek görüp geri de aldık. Doğrusunu istersen ralli yaratacak bir ortam yok. Çünkü ana hikaye yok. Yaratılabilir hikaye Suriye için daha erken. Rusya’da Anadolu Efes’e bir nevi el konulması hikayesinin diğer Türk şirketleri için de ciddi endişe barındırıyor olması. Endişe veriyor.

Güldağ: 10 bin dolar seviyesini dip görenler, 'daha düşmez' diyor.

Ağaoğlu: Borsada gördüğümüz en düşük yer dolar bazında 2 dolar 49 cent civarındaydı. Şu anda 2 dolar 83 cent'teyiz. Burada bir dip olursa 2,70 cent benim için önemli bir dip seviyesi dolar bazında.

Güldağ: 2, 70’lere gelir miyiz?

Ağaoğlu: Bence geliriz. Ama bir yandan da bu sene, eğer bir hikaye yazılabilirse, borsada yeni yüksek de görülebilecek. 3,15-3,25 bölgesi ana hedef. Çok iyi giderse her şey, sürpriz not artışları gelirse, Trump’la Erdoğan’ın böyle müthiş bir işbirliği ve sinerji yaratacakları bir ortam olursa 3,45-3,55 geçen senenin zirvelerine tekrar gelebiliriz. Ama zayıf giden bir borsa ihtimalini daha yüksek görüyorum. İlk yarıda faiz borsaya daha iyi bir alternatif olacak.

Güldağ: Moody's kredi notumuzda değişikliğe gitmedi. Beklentiler tam tersi yöndeydi. Borsanın keyfini kaçırabilir. Dövizde pek bir hareket yok. Para piyasası fonları ne yapar bu durumda?

Ağaoğlu: Tahminim, kurda aylık 1,50-1,75 arasında hareket gelecektir. 1,75’e göre hesaplarsan, dolarda 39,15 civarında bir yere gidebiliriz haziran sonunda. Geçtiğimiz yıl enstrümanlar faiz ve para piyasası fonlarıydı. Şu anda düşen bir faiz ortamı var. Para fonlarında kaldığınız takdirde bu faiz düşüşüyle beraber performansı da ona göre aşağı inecektir.

Güldağ: Alternatifin ne olur? Ağaoğlu: Olabildiğince yüksek, mesela yüzde 45 gibi bir faizden 3 veya 5-6 aylık vadeli mevduat ve beraberinde bir miktar da tahvil fonu iyi bir alternatif olabilir.

Petrolde fiyat düşer, altında rekor gelebilir

Güldağ: Petrolde bir düşüş havası var ama çok da belirgin değil gibi...

Ağaoğlu: Petrolün yukarı çıkmasına sebep olan kısa vade konjonktürel hareketlere karşılık Trump’ın çok ağır söylemi kafa karıştırdı. Şimdi bir dengelenme sürecindeyiz. Petrolü yukarı çıkartan jeopolitik riskler özellikle Rusya’ya karşı yaptırımların gelmesi, buna karşılık bir de iklimsel olarak Amerika’da Kaliforniya yanarken geri kalan kısmında çok korkunç bir kış etkisini hissettiriyor. İkisi bir araya gelince petrol fiyatları yukarı çıktı ama bu kalıcı bir durum değil.

Güldağ: Trump 'haydi petrol fiyatını aşağı indirin' diyor. Rusya'nın petroldeki yükselişten çok para kazandığını söylüyor.

Ağaoğlu: Rusya'nın yaptırımların etkisini çok hissetmediğini düşünüyor. 'O yüzden savaş devam ediyor. Elimi kolaylaştırmak için petrolün fiyatını düşürün' diyor. "Suudi dostlarımız bunu halledeceklerdir" diyor. Bu tür söylemlerle petrole dolaylı bir müdahalesi var.

Güldağ: Brent petrolü ile WTI yani Batı Teksas Amerikan petrolü arasındaki fark da epey kapandı geçen hafta...

Ağaoğlu: Rusya’ya yeni yaptırımlar geldi. İki petrol türü arasındaki fark 1,5 dolara kadar inmişti ancak şimdi 3,5 dolar 3,2 dolar civarlarında. Bu piyasanın sağlıklı sakinleştiğini gösteriyor. Soğuk hava etkisi de kısmen ortadan kalktı. Yavaş yavaş dengelenebilir. Bu sene için tahmin ettiğim daha düşük petrol seviyelerine çok geçmeden geleceğiz diye bekliyorum.

Güldağ: Yaptırımlar navlunu da etkiledi...

Ağaoğlu: Daha doğrusu tanker navlunları daha fazla etkileniyor şu sıralar. 180 küsur tankere yaptırım geldi. Sigorta yapılmıyor. Ama unutmayalım ki, önemli bir kapasite fazlası var Suudi Arabistan’ın. Üretim artışıyla fiyatlar yavaş yavaş inecektir.

Güldağ: Peki altın tarafında beklentilerin?

Ağaoğlu: İktidara gelirken Bitcoin'i hareket ettiren Trump’ın kripto tarafında yeni regülasyonlar getireceği konuşuluyor. Bu da altının hareketlenmesine vesile oldu. Ama buna karşılık temel konu Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin 4,80’li rakamlardan 4,60-4,58 seviyesine gelmesi. Bunun arkasındaki sebep ise Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüksek vergiler koyması buna karşılık Çin’e kademeli vergiler gelecek beklentisi. Bu durum enflasyona çok olumsuz etki yapmaz yaklaşımı öne çıktı. Bu nedenle hem altın hem kripto tarafı destek buldu.

Güldağ: Altında ikinci zirveye doğru mu gidiyoruz? Yeni rekorlar görülür mü?

Ağaoğlu: Şu anda altında 2,780’lerdeyiz. Rekorun 40 dolar gerisindeyiz. Yeni bir rekor ihtimali var. Ama bu rekor böyle çok kopup gidecek bir rekor olmayacak.

Güldağ: Nedir altında rekor beklentin?

Ağaoğlu: Bu seneki rekor beklentim 3.040-3.065 dolar arasında bir yerde. 3000 doları geçersek hem psikolojik etki hem biraz da bazı pozisyonların kapatılması nedeniyle oluşacak bir heyecan dalgasıyla oraya gideriz. Ama yeni bir rekor kırılsa bile kalıcı ve uzun süre devam edeceğini zannetmiyorum.

Güldağ: Gümüşü de pas geçmeyelim...

Ağaoğlu: Gümüş oldukça geriden geliyor. Bir atak yapıp getiri olarak geçer mi diye baktığımda bu ihtimal biraz daha düşük. Ben daha heyecanlı görüyordum gümüş tarafını ama maalesef birkaç defa bu konuda yanıldım. O yüzden biraz yoğurdu üfleyerek yiyorum ama yine de getiri olarak avantajın hala gümüşten yana olduğunu düşünüyorum.