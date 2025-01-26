Prof. Dr. Hakan Kara "Yüksek faiz varlıklı grubu daha fazla olumsuz etkiler" dedi, sebebini açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Yüksek faiz en çok yoksulları vuruyor gibi yorumlar görüyorum. Bu pek doğru değil. Bizim ülkemizde toplam varlıkların %90’ından fazlasını gayrimenkul, altın, hisse senedi ve döviz oluşturuyor. Yüksek (reel) faiz genelde bu araçların tümünün getirisini olumsuz etkiler. Faizde duran para bunların yanında devede kulaktır. Dolayısıyla yüksek reel faiz toplamda varlıklı grubu daha olumsuz etkiler." ifadelerine yer verdi.

Kara'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yüksek faiz en çok yoksulları vuruyor gibi yorumlar görüyorum. Bu pek doğru değil. Bizim ülkemizde toplam varlıkların %90’ından fazlasını gayrimenkul, altın, hisse senedi ve döviz oluşturuyor. Yüksek (reel) faiz genelde bu araçların tümünün getirisini olumsuz etkiler. Faizde… — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 26, 2025

1 milyon 663 bin kişi borç takibinde

Bir kullanıcının "2024'ün ilk 11 ayında tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 663 bin 669 kişi. Bunlar da zenginlikten borçlarını ödeyemiyorlar tabi. Zenginler de 2024'te yüksek faizden ne çok çile çekti hakikaten..." yönündeki paylaşımına Kara yanıt verdi.

"Semptomla kök nedeni birbirine karıştırmayalım"

Kara, düşük gelirli kesimin alım gücünün düşmesi sebebiyle kredi ve kredi kartı ödemelerinde zorluk çektiğini belirterek "Kredi çeken düşük gelirli kesim faiz altında eziliyor şeklinde yorumlar gelmiş. Bu kesimin ezilmesinin esas nedeni ücretlerin baskılanarak alım gücünün düşmesidir. Semptomla kök nedeni birbirine karıştırmayalım." sözlerine yer verdi.