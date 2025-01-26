  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara "Yüksek faiz varlıklı grubu daha fazla olumsuz etkiler" dedi, sebebini açıkladı
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara "Yüksek faiz varlıklı grubu daha fazla olumsuz etkiler" dedi, sebebini açıkladı

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek faizin "en çok yoksulları" etkilediği yorumların doğru olmadığını belirterek "yüksek reel faiz toplamda varlıklı grubu daha olumsuz etkiler" diyerek nedenlerini açıkladı.

Metin Mercan
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara "Yüksek faiz varlıklı grubu daha fazla olumsuz etkiler" dedi, sebebini açıkladı
Takip Et

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Yüksek faiz en çok yoksulları vuruyor gibi yorumlar görüyorum. Bu pek doğru değil. Bizim ülkemizde toplam varlıkların %90’ından fazlasını gayrimenkul, altın, hisse senedi ve döviz oluşturuyor. Yüksek (reel) faiz genelde bu araçların tümünün getirisini olumsuz etkiler. Faizde duran para bunların yanında devede kulaktır. Dolayısıyla yüksek reel faiz toplamda varlıklı grubu daha olumsuz etkiler." ifadelerine yer verdi. 

Kara'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

1 milyon 663 bin kişi borç takibinde

Bir kullanıcının "2024'ün ilk 11 ayında tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 663 bin 669 kişi. Bunlar da zenginlikten borçlarını ödeyemiyorlar tabi. Zenginler de 2024'te yüksek faizden ne çok çile çekti hakikaten..." yönündeki paylaşımına Kara yanıt verdi.

"Semptomla kök nedeni birbirine karıştırmayalım"

Kara, düşük gelirli kesimin alım gücünün düşmesi sebebiyle kredi ve kredi kartı ödemelerinde zorluk çektiğini belirterek "Kredi çeken düşük gelirli kesim faiz altında eziliyor şeklinde yorumlar gelmiş. Bu kesimin ezilmesinin esas nedeni ücretlerin baskılanarak alım gücünün düşmesidir. Semptomla kök nedeni birbirine karıştırmayalım." sözlerine yer verdi. 

Eğilmez "tahminlerimde biraz daha ileri gidiyorum" diyerek paylaştıEğilmez "tahminlerimde biraz daha ileri gidiyorum" diyerek paylaştıEkonomi

 

Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!Ekonomi

 

Hakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyorHakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyorEkonomi

 

Ekonomi
Bülent Eczacıbaşı: Militan solcu diye nitelendirebileceğimiz çok arkadaşım oldu
Bülent Eczacıbaşı: Militan solcu diye nitelendirebileceğimiz çok arkadaşım oldu
Taksimetre zammı müşteriyi kaçırdı! Taksiciler eski tarifeye mi döndü?
Taksimetre zammı müşteriyi kaçırdı! Taksiciler eski tarifeye mi döndü?
Eğilmez "tahminlerimde biraz daha ileri gidiyorum" diyerek paylaştı
Eğilmez "tahminlerimde biraz daha ileri gidiyorum" diyerek paylaştı
Bakan Göktaş: Yeni doğan bebek desteği annelerin hesaplarına yatırılacak
Bakan Göktaş: Yeni doğan bebek desteği annelerin hesaplarına yatırılacak
Bakan Işıkhan: 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık
Bakan Işıkhan: 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık
Ethereum Kurucu Ortağı Lubin: Türkiye, küresel blokzincir pazarında lider konumda
Türkiye, küresel blokzincir pazarında lider konumda