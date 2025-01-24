  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin dünkü faiz indirimi sonrasında 2025 yılına faiz indirimiyle başlamasının ardından mart ayında yapacağı ikinci toplantı için de tahminini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!
Takip Et

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 2025 yılının ilk faiz kararının ardından ilk yorumunda kararın beklendiği gibi olduğuna işaret etmişti.

Kara, enflasyona yönelik değerlendirmesinde de yılın ilk aylarında yüksek gelebilecek enflasyona dikkat çekerek yıl sonu hedefin tutmasının zor göründüğünü belirtmişti.

Hakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyorHakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyorEkonomi

Faiz indirimleri sürecek mi?

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin yılın indirimi kararını açıkladığı karar metnine atıf yaparak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz indirimlerinin süreceği beklentisini şu şekilde açıkladı:

“Dünkü TCMB kararından çıkardığım temel mesaj: Ocak-Şubat enflasyonu ne olursa olsun Mart’ta faiz indirimi devam edecek.”

TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!Ekonomi
TCMB'den likidite adımlarında 20 yıl sonra bir ilk!TCMB'den likidite adımlarında 20 yıl sonra bir ilk!Ekonomi

 

Ekonomi
Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
JPMorgan Türk tahvillerine yöneldi
JPMorgan Türk tahvillerine yöneldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yapımı süren 'eski projelerde' sona doğru! Tarih belli oldu
Yapımı süren 'eski projelerde' sona doğru! Tarih belli oldu
Sabancı Holding CEO’su Alper Davos'ta konuştu: İşlerimizi doğayla uyumlu hale getirmeliyiz
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: İşlerimizi doğayla uyumlu hale getirmeliyiz
TCMB'den likidite adımlarında 20 yıl sonra bir ilk!
TCMB'den likidite adımlarında 20 yıl sonra bir ilk!
Yurt dışı kredilerinin tamamı Türkiye’deki banka aracılığıyla yurda getirilecek
Yurt dışından alınan krediler Türkiye’deki bankalarla yurda getirilecek