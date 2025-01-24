Prof. Dr. Hakan Kara faiz indirimi öngörüsünde bulundu!

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 2025 yılının ilk faiz kararının ardından ilk yorumunda kararın beklendiği gibi olduğuna işaret etmişti.

Kara, enflasyona yönelik değerlendirmesinde de yılın ilk aylarında yüksek gelebilecek enflasyona dikkat çekerek yıl sonu hedefin tutmasının zor göründüğünü belirtmişti.

Faiz indirimleri sürecek mi?

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin yılın indirimi kararını açıkladığı karar metnine atıf yaparak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz indirimlerinin süreceği beklentisini şu şekilde açıkladı:

“Dünkü TCMB kararından çıkardığım temel mesaj: Ocak-Şubat enflasyonu ne olursa olsun Mart’ta faiz indirimi devam edecek.”