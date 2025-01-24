TCMB'den likidite adımlarında 20 yıl sonra bir ilk!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik ve haftalık depo ihaleleriyle piyasadaki fazla likiditeyi çekerken, 24 Ocak'tan itibaren gerekli gördüğünde 30 günlük depo ihaleleri de açacak.

BloombergHT’den Bekir Gürdamar haberine göre, yetkililerin verdiği bilgide bugün (24 Ocak 2025) saat 13:45’te açılması planlanan 21 Şubat 2025 vadeli depo alım ihalesi 100 milyar lira tutarında olacak.

Bugün TCMB 900 milyar liralık gecelik depo ihalesi ile 20 milyar lira tutarında 1 hafta vadeli depo ihalesi de açacak.

20 yıl oldu

TCMB, 30 günlük depo ihaleleri en son 2004 yılında açmıştı. TCMB’nin dün açıkladığı 2025 yılının ilk faiz karar metninde kullandığı, “Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları "ek tedbirlerle" etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadesi dikkat çekmişti.

Son olarak piyasada likidite fazlası 1,35 trilyon lira ile rekor seviyede görülmüştü.

"Artık her toplantıda faiz indirimi masada!"

Bugün yayınlanan Ekonomi Gazetesi'nde de Şebnem Turhan, "Artık her toplantıda faiz indirimi masada!" başlıklı haberinde, "Vade mi uzayacak? Likidite senedi mi çıkarılacak?" sorusunu sorarak şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Merkez Bankası PPK metninde “Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadesi yer aldı.

1 trilyon lirayı aşarak rekor kıran likidite fazlasına yönelik ek tedbirlerin geleceğini açıklayan Merkez Bankası’ndan hamle bekleniyor. Piyasa uzmanları ya likiditeyi çekmek için haftalık olarak yaptığı ihalelerde vadenin uzayabileceğini ya da likidite senedinin devreye alınabileceğini belirtti. Merkez Bankası 2025 yılı Para Politikası metninde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarının politika faiz oranı etrafında oluşmasının sağlanması amacıyla gerek görüldüğü durumlarda 91 güne kadar TL depo alım ihalesi ile yine 91 güne kadar likidite senedi ihracı yapabileceğini belirtmişti."