Hakan Kara hesapladı: Asgari ücretin açlık sınırını aşması için yüzde kaç zam gerekiyor?

2025 yılına girerken yüzde 30 oranında zamlanarak 22.104 TL’ye çıkan asgari ücret, yılın ilk ayından bu yana Türk-İş’in açlık sınırı altından kaldı.

Kasım 2025 için Türk-İş’in hesapladığı açlık sınırı 29.828 TL olurken, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 38.752 TL ve açlık sınırına giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı da 97.158,89 TL olmuştu.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerine başlanan 2026 yılı asgari ücretine gelecek zammın açlık sınırını aşması için yüzde 40 zamlanması gerektiğini belirtti.

Kara, değerlendirmesini şu şekilde yaptı:

"Yılbaşı itibarıyla asgari ücretin açlık sınırına yetişebilmesi için ücretlere en az %40 zam gerekiyor."