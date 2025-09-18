  1. Ekonomim
  Hakan Kara'dan Fed yorumu: Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar
Hakan Kara'dan Fed yorumu: Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar

İktisatçı Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kara, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği bilindiği halde Fed’in faiz indirimine gittiğini belirterek, bu durumun sonuçlarını Türkiye’nin yakından bildiğini ifade etti. Kara’ya göre böyle bir adımın ardından paranın değer kaybetmesi ve uzun vadeli faizlerin yükselmesi kaçınılmaz.

Hakan Kara'dan Fed yorumu: Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik sosyal medya hesabından dikkat çekici bir yorum paylaştı.

"Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar"

Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararını değerlendirdi. Kara, enflasyonun hedefin üzerinde kalacağı bilindiği halde faiz indirimine gidildiğini belirterek, bu sürecin sonuçlarını Türkiye’nin tecrübeyle bildiğini söyledi. Böyle bir adımın ardından paranın değer kaybettiğini ve uzun vadeli faizlerin yükseldiğini ifade eden Kara, sonraki aşamada ise merkez bankalarının faizleri baskılamak amacıyla doğrudan tahvil alımı yapabileceğini ya da bankalara tahvil aldırabileceğini dile getirdi.

