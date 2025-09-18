Hakan Kara'dan Fed yorumu: Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik sosyal medya hesabından dikkat çekici bir yorum paylaştı.

"Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar"

Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararını değerlendirdi. Kara, enflasyonun hedefin üzerinde kalacağı bilindiği halde faiz indirimine gidildiğini belirterek, bu sürecin sonuçlarını Türkiye’nin tecrübeyle bildiğini söyledi. Böyle bir adımın ardından paranın değer kaybettiğini ve uzun vadeli faizlerin yükseldiğini ifade eden Kara, sonraki aşamada ise merkez bankalarının faizleri baskılamak amacıyla doğrudan tahvil alımı yapabileceğini ya da bankalara tahvil aldırabileceğini dile getirdi.