Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, hükümetin kapalı kalmasının ABD ekonomisine haftada yaklaşık 15 milyar dolar maliyeti olacağını açıkladı.

Hassett açıkladı: Hükümetin kapalı kalmasının ABD'ye haftalık maliyeti ne kadar?
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, CNBC’ye yaptığı açıklamada hükümetin kapalı kalmasının ABD ekonomisine haftada yaklaşık 15 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Hassett, Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nden aldığı rapora atıfta bulunarak, “Kapanmanın ABD GSYİH’sine haftada yaklaşık 15 milyar dolarlık, yani yaklaşık yüzde 0,1’lik bir etkisi var. Kapanma uzarsa birçok ekonomik faaliyet durur ve bu GSYİH verilerine de yansır,” dedi.

Buna rağmen Hassett, ekonominin genel olarak güçlü olduğunu vurguladı ve “Bu kapanma tarih kitaplarında sadece küçük bir dipnot olarak kalacak,” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Hassett, Senato’nun geçici bütçe tasarılarını onaylamaması halinde Başkan Donald Trump’ın Pazartesi günü sert önlemler almaya başlayabileceğini,” söyledi.

Hassett de hükümetin kapanmasının uzaması durumunda işten çıkarılacak her federal çalışanın sorumlusunun Demokratlar olacağını öne sürdü.

