Hava kargoda talep yüzde 14,1 arttı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2024 yılı Haziran ayına ilişkin hava kargo verilerini paylaştı. Verilere göre, talepteki güçlü büyüme devam etti.

IATA’nın verilerine göre, kargo ton-kilometre cinsinden (CTK) ölçülen toplam talep, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1, uluslararası operasyonlar için ise 15,6 arttı.

Mevcut kargo ton-kilometre cinsinden ölçülen kapasite de yüzde 8,8, uluslararası operasyonlar için yüzde 10,8 oranında artış kaydetti. İlk yarıda ise toplam talep geçen kıyasla yüzde 13,4, 2022'ye kıyasla yüzde 4,3 ve 2021'e göre yüzde 0,02 arttı.

“Sektör, güçlü performansını sürdürmek için sağlam bir zeminde”

Verileri değerlendiren IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Hava kargo talebi haziran ayında artış gösterdi. Tüm bölgelerdeki ve ana ticaret yollarındaki güçlü büyüme, CTK'lar açısından rekor kıran bir ilk yarı performansı için bir araya geldi. Deniz taşımacılığındaki kısıtlamalar ve gelişen e-ticaret sektörü en güçlü büyüme faktörleri arasında yer alıyor. Bu arada sektör, süregelen siyasi ve ekonomik zorluklara ve ABD'nin Çin'den yapılan e-ticaret teslimatlarına uyguladığı gümrük baskısına karşı büyük ölçüde dirençli kaldı. Hava kargo, 2024'ün ikinci yarısında da güçlü performansını sürdürmek için sağlam bir zeminde.” ifadelerine yer verdi.