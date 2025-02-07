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Hazine gelecek hafta iki ihale düzenleyecek

Hazine gelecek hafta iki ihale düzenlerken, bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Haber Merkezi
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Hazine gelecek hafta iki ihale düzenleyecek
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Hazine'nin ihale programına göre, 10 Şubat Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 10 Şubat 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya sunulacak. Yeni gösterge olacak tahvilin valörü 12 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.

11 Şubat Salı günü 5 ay (161 gün) vadeli, 23 Temmuz 2025 itfalı, Hazine bonosu yeniden satışa çıkacak.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 10 Şubat 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Bono ve kira sertifikası için valör 12 Şubat Çarşamba olacak.

Hazine'nin gelecek hafta 44,62 milyar TL piyasaya ve 4,96 milyar TL kamuya olmak üzere toplam 49 milyar 579 milyon TL ödemesi bulunuyor.

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