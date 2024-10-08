Hazine, iki ihalede 28,58 milyar TL borçlandı

Hazine, 11 ay (336 Gün) vadeli bono ve 10 Yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bono ihalesinde net satış 6 milyar 755,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 9 milyar 694,2 milyon TL oldu. İhalede teklif 21 milyar 472,2 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 47, ortalama yüzde 47,88, en yüksek yüzde 30,08 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 47,12 seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 69.386 TL, ortalama fiyatı 69.687 TL olarak gerçekleşti.

9 Ekim 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek bononun itfa tarihi 10 Eylül 2025.

Sabit Kuponlu Tahvil

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 10 milyar 576,7 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 10 milyar 681,1 milyon TL oldu.

İhaleye 38 milyar 457,8 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 29,79, ortalama yüzde 29,95, en yüksek yüzde 30,08 olurken, basit faiz ortalama yüzde 28 seviyesinde geldi.

Tahvilin en düşük fiyatı 98.650 TL, en yüksek fiyatı 99.023 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilen tahvilin valörü 9 Ekim 2024 Çarşamba, itfa tarihi 27 Eylül 2034.