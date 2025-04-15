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Hazine'den kira sertifikası ve devlet tahvili ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kira sertifikası ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Hazine'den kira sertifikası ve devlet tahvili ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde, kira sertifikası ve devlet tahvili ihracının sonucuna ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 213 milyon 125 bin dolar tutarında 16 Nisan valörlü, 15 Nisan itfa tarihli kira sertifikası ve 1 milyar 473 milyon 749 bin dolar tutarında 16 Nisan valörlü, 15 Nisan itfa tarihli devlet tahvili ihraç edildi.

Söz konusu ihraçlar için 1 milyar 686 milyon 874 bin dolar teklif gelirken, bu tekliflerin tamamı karşılandı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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