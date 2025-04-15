  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdü, bir banka için tavsiyesini yükseltti
Takip Et

Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdü, bir banka için tavsiyesini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türk bankacılık hisseleri için hedef fiyatlarını aşağı yönlü olarak revize etti. Banka, sadece Garanti Bankası için tavsiyesini yükselttiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdü, bir banka için tavsiyesini yükseltti
Takip Et

Morgan Stanley, Türk bankacılık sektörüyle ilgili analizinde bankaların hedef fiyatlarında aşağı yönlü güncellemeler gerçekleştirdi.

Nida Iqbal imzalı 14 Nisan tarihli raporda Türk bankalarının zirve seviyelerden yüzde 30 aşağıda olduğu belirtildi.

Para politikasında daha sıkı duruşun Türk bankaları için marj genişlemesini baskıladığını belirten Morgan Stanley, daha önce 300-450 baz puan düzeyindeki yönlendirmeye karşın 2025'te net faiz marjında yıllık 200-350 baz puanlık değişim öngördü.

Raporda Morgan Stanley ekonomistlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran'da faiz indirimlerine yeniden başlayacağını ve dezenflasyonun 2026'da devam edeceğini öngördükleri belirtildi.

Bu değerlendirmelerin ardından kurumun hedef fiyatları şöyle sıralandı:

Banka (TL) Eski fiyat Yeni fiyat
Akbank 76 64
Garanti BBVA 156 145
İş Bankası 14,70 13
Yapı Kredi 36 32

 

Garanti’yi defansif risk için “Ağırlığın Artır” yükselten Morgan Stanley, Yapı Kredi’yi beklenenden daha hızlı faiz indirimi senaryosunda cazip olarak işaretledi.

İngiliz devi Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükselttiİngiliz devi Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükselttiEkonomi

 

Tepkilere neden olmuştu! İklim Kanunu Teklifi geri çekildiTepkilere neden olmuştu! İklim Kanunu Teklifi geri çekildiGündem

 

Ekonomi
Hazine'den kira sertifikası ve devlet tahvili ihracı
Hazine'den kira sertifikası ve devlet tahvili ihracı
Samsun'da çiftçilere yüzde 70 hibeli ayçiçeği tohumu desteği verildi
Samsun'da çiftçilere yüzde 70 hibeli ayçiçeği tohumu desteği verildi
İngiliz devi Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
İngiliz devi Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
Çeklerde tutar arttı, karşılıksız oranı yükseldi
Çeklerde tutar arttı, karşılıksız oranı yükseldi
Hamsinin kilosuna zam geleceğini duyan vatandaş balıkçılara koştu!
Hamsinin kilosuna zam geleceğini duyan vatandaş balıkçılara koştu!
TROY kartlar artık Google Play'de kullanılabilecek
TROY kartlar artık Google Play'de kullanılabilecek