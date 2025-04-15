Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdü, bir banka için tavsiyesini yükseltti
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türk bankacılık hisseleri için hedef fiyatlarını aşağı yönlü olarak revize etti. Banka, sadece Garanti Bankası için tavsiyesini yükselttiğini belirtti.
Morgan Stanley, Türk bankacılık sektörüyle ilgili analizinde bankaların hedef fiyatlarında aşağı yönlü güncellemeler gerçekleştirdi.
Nida Iqbal imzalı 14 Nisan tarihli raporda Türk bankalarının zirve seviyelerden yüzde 30 aşağıda olduğu belirtildi.
Para politikasında daha sıkı duruşun Türk bankaları için marj genişlemesini baskıladığını belirten Morgan Stanley, daha önce 300-450 baz puan düzeyindeki yönlendirmeye karşın 2025'te net faiz marjında yıllık 200-350 baz puanlık değişim öngördü.
Raporda Morgan Stanley ekonomistlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran'da faiz indirimlerine yeniden başlayacağını ve dezenflasyonun 2026'da devam edeceğini öngördükleri belirtildi.
Bu değerlendirmelerin ardından kurumun hedef fiyatları şöyle sıralandı:
|Banka (TL)
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Akbank
|76
|64
|Garanti BBVA
|156
|145
|İş Bankası
|14,70
|13
|Yapı Kredi
|36
|32
Garanti’yi defansif risk için “Ağırlığın Artır” yükselten Morgan Stanley, Yapı Kredi’yi beklenenden daha hızlı faiz indirimi senaryosunda cazip olarak işaretledi.