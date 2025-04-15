Tepkilere neden olmuştu! İklim Kanunu Teklifi geri çekildi

TBMM Genel Kurulu’na sunulan İklim Yasası görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet’in haberine göre, ilk dört maddesi Meclis’ten geçen yasa tasarısının bugün ve yarın sürmesi beklenen görüşmeleri, gelen tepkiler üzerine şimdilik TBMM gündeminden çıkarıldı.

Çevre ve tarım örgütleri yasa tasarısına tepki göstermişti

Yapılan anketlere göre toplumun yüzde 70'inin haberinin olmadığı kritik yasa tasarısı, geleneksel tarımla uğraşan çiftçiler için ciddi soru işaretleri yaratmış, çevre ve tarım örgütleri yasa tasarısına tepki göstermişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve… — Murat Emir (@muratemirchp) April 15, 2025

Kabul edilen maddeler

Kabul edilen maddelere göre, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan teklif, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.