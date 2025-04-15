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Baltık endeksinde 3 gündür devam eden yükseliş sona erdi

Baltık kuru yük endeksi üç günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Capesize navlunları sert gerilerken, panamax segmenti pozitif ayrıştı.

Haber Merkezi
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Baltık endeksinde 3 gündür devam eden yükseliş sona erdi
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Baltık Borsası'nın kuru yük deniz taşımacılığı endeksi üç günlük kazanç serisini sonlandırdı.

Capesize, panamax ve supramax gemilerin navlunlarını takip eden ana endeks 19 puan veya yüzde 1,5 düşüşle 1.263'e geriledi.

Capesize endeksi 74 puan ya da yüzde 4,1 düşüşle 1.753'e geriledi.

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize gemilerin ortalama günlük kazançları 613 dolar azalarak 14.535 dolara geriledi.

Panamax endeksi 18 puan artarak 1.208'e yükseldi ve son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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