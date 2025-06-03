Almanya'da yarı zamanlı istihdam rekor seviyeye yükseldi

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), ülkede yarı zamanlı çalışanların oranının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 39,8 ile rekor kırdığını bildirdi.

IAB, yılın ilk çeyreğine ilişkin yarı ve tam zamanlı istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da yarı zamanlı istihdam oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan artarak yüzde 39,8'e çıktı. Böylece, ilk çeyrekte ülkede yarı zamanlı istihdam rekor seviyeye yükseldi.

Geçen yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, ülkede yarı zamanlı çalışanların sayısı 190 bin artarak 16,75 milyon oldu. Aynı dönemde, ülkede tam zamanlı çalışan sayısı ise yaklaşık 160 bin azalarak 25,35 milyona geriledi.

IAB'ye göre, tüm çalışanlar için standart haftalık çalışma saatleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla düşerek toplam 30,34 saate geriledi. Yarı zamanlı çalışanların ortalama çalışma saatleri 0,2 saat artarak 18,5 saate çıktı. Tam zamanlı çalışma saatleri ise 38,14 saate düştü.

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yarı zamanlı istihdam oranı 2025'te rekor seviyede olacak. Ancak yarı zamanlı çalışanların çalışma saatleri de öyle olacak." ifadesini kullandı.

Ekonomik krizin çalışma saatleri üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran Weber, "Daha fazla kısa çalışma, sanayide, inşaatta ve geçici istihdamda daha az tam zamanlı iş." değerlendirmesinde bulundu.