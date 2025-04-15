Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin zam pazarlığı başlıyor

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin zam pazarlığı yarın başlıyor. Kamuda çalışan işçilerin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında pazarlıkların zorlu geçmesi bekleniyor.

İşçi ve işveren masaya oturuyor

İşçi tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bir araya gelecek.

600 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarındaki işçileri kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İşçi tarafı taleplerini Bakanlığa sunmuştu

Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edilmişti. Müzakere çerçevesinde işçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.

Görüşme TÜHİS ev sahipliğinde gerçekleşecek

İşçi kesiminin masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yarın işçi tarafıyla bir araya gelecek. Taraflar yarın saat 14.00’te işveren tarafını temsil eden TÜHİS Genel Merkezinde ilk toplantıyı yapacak.

İşverenin ilk teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" açıklamasını yapmıştı.

İşçi tarafı ne istiyor?

Türk-İş ile Hak-İş, kamu işçilerinin zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. İşçiler, en düşük ücretin günlük bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti.

İlk 6 ay için bin 800 liranın üzerine yüzde 50 zam istendi. Diğer 6 aylar için de yüzde 25 artı refah payı talep edildi.

Toplu sözleşme Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.