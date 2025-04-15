İşte gelecek 12 ayda getirisi yüksek olabilecek hisseler!

Borsa İstanbul'da gelecek 12 ayda en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu. ForInvestHaber'in 2 Ocak-15 Nisan döneminde 38 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre; en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse, 4 hedef fiyat tahmini yapılan Anadolu Sigorta oldu.

En az 2 hedef fiyat tahmini alan 78 hisse, bu raporda değerlendirmeye alındı.

4 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Aanadolu Sigorta için 189,32 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre, getiri potansiyeli yüzde 123,65 oldu.

İkinci sırada yüzde 114,71 getiri potansiyeli ile Aydem, üçüncü sırada yüzde 107,13 getiri potansiyeli ile Sabancı Holding, dördüncü sırada yüzde 98,62 ile Big Chef ve beşinci sırada yüzde 93,163 ile Akfen Yenilenebilir Enerji yer aldı.

En fazla tahmin alan ilk 20 hisse arasında değerlendirme yapıldığında ise, en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse yüzde 92,36 ile Koç Holding oldu. İkinci sırada yüzde 85,56 ile Mavi Giyim, yüzde 81 ile YKB, yüzde 79,54 ile Tofaş ve yüzde 77,84 ile Akbank yer aldı.