Hazine'nin yeniden dış borçlanması bekleniyor

ŞEBNEM TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk çeyrekte beklenen dış borçlanmaya çıkmazken, mayıs ayında 187.5 milyar liralık iç borçlanma hedefledi. Dün yapılan altın tahvili ihracı öncesinde 102.5 milyar lirası düzenlenen ihalelerle borçlanıldı. Hazine önceki ayların aksine mayısta sabit faizli ihracı 2 yıl vadeli tahvil ile sınırladı bu ay en yüksek talep ise TLREF endeksli ihalelere geldi. Uzmanlar, 2 yıl vadeli ihraçla sabit faizli ihalelerin sınırlanmasının tahvil faizleri üzerinde baskıyı azalttığını belirtirken, görece iyileşen finansal koşullar nedeniyle Hazine’nin haziranda dış borçlanmaya çıkabileceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tahvil ihaleleri özellikle yabancının da yoğun talebiyle gerçekleşiyordu. 19 Mart’ta yaşanan finansal sarsıntı sonrasında iç piyasada sabit faizli tahvil ihalelerine talep sert düşerken mart sonunda uzmanların beklediği dış borçlanma için Eurobond ihracı ise gerçekleştirilmedi. Uzmanlar Hazine’nin çalkantılı piyasa koşullarında ve iflas risk primi CDS’in 380 ile yüksek seviyelere ulaştığı dönemde Eurobond ihracını ek maliyet ödememek için tercih etmediğini dile getirdi. Ancak 295 seviyelerine gerileyen CDS’in ve küresel gelişmelerde olumlu seyrin etkisiyle yeni bir ihraca çıkılabileceğini vurguladı. Daha önce Eurobond ihraçlarında CDS'in 260-270 baz puan seviyelerinde olduğunu hatırlatan uzmanlar bu olumlu gelişmelerin Hazine'nin yeniden 7-10 yıllık bir vade aralığından ABD doları cinsi tahvil ihraç edebileceğini gösterdiğine işaret etti.

Son olarak Hazine şubatta 2032 vadeli 2.5 milyar dolar ve yüzde 7,125 kupon oranlı tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Hazine’nin yurtdışı piyasalarına çıkmaması şirketlerin de geride kalmasına neden oluyor uzmanların verdiği bilgiye göre. Uzmanlar Hazine’nin ihracının bir baz olacağını ve buna göre fiyatlamaların oluşacağını belirtti.

■ TLREF’e 103.07 milyar lira talep geldi

Mayısta Hazine stratejisine göre 187.5 milyar liralık iç borçlanma hedefl edi. Yapılan dört ihale ile 102.5 milyar lira borçlanma yapıldı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk ihraç ihalesine 39.01 milyar lira talep geldi, 26.3 milyar lira satış yapıldı. 7 yıl vadeli değişken faizli tahvile 18.6 milyar lira talep geldi, 9.5 milyar lira satış yapıldı. 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ihalesine ise 103.07 milyar lira talep gelirken satış 57.8 milyar lira oldu. TÜFE'ye endeksli 4 yıl vadeli tahvil ihalesine de 16.04 milyar lira talep geldi, 8.9 milyar lira satış yapıldı. Mayıs ihalelerinde TLREF'e gelen 103 milyar liralık talep dışında zayıf bir seyir yaşanırken uzmanların yayımladıkları raporlarda da TLREF ihalelerine yönelik beklentiler dikkat çekiyor. Uzmanlar, parasal sıkılaşmaya karşı koruma sağlayan TLREF endeksli tahvilleri tercih ettiklerini dile getirirken sabit getirili tahvillerin aksine TLREF tahvillerinin Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizine bağlı değiştiği ve yüksek kalması beklenen faizler ortamında yatırımcı için oldukça uygun olduğunu kaydetti. Kısa vadede faiz indirimi beklentisi de olmadığı için TLREF tahvillerinin yüksek getiri sağladığı ve fonlama maliyetlerinde istikrar sağlamak için yol sunduğu belirtildi. Gösterge tahvil faizleri 19 Mart sonrasında hızlı yükseldi. Yabancıdan yoğun satış yiyen gösterge tahvil faizlerinde son dönemde durulma gözleniyor. Hazine’nin sabit faizli tahvil ihracını 2 yıl vade ile sınırlaması da gösterge tahvil faizlerindeki gerilemede etkili oldu. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 45,06'ya, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 33,78'e, 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 38,59'a gevşedi. Hazine, haziranda 255 milyar 280 milyon lira, temmuzda ise 317 milyar 306 milyon lira iç borç ödemesi yapacak. Haziranda 266.8 milyar lira, temmuzda ise 349.4 milyar lira iç borçlanma hedefleniyor.