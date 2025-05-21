İlim Yayma Büyük Ödülü 150 altından 5 milyon liraya döndü

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Heyet Başkanı Prof. İdris Sarısoy’la birlikte medya kuruluşlarının yöneticileriyle düzenlediği sohbet toplantısında “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nda (Yassı Ada) gerçekleşen buluşmaya değindi:

- İlim Yayma Ödülü alan akademisyenler ve sponsorlarımızla buluşturduk. Bir sinerji yaratmaya çalıştık. Güzel kıvılcımlar da gördük.

İlim Yayma Ödülleri İstişare Buluşması sonrasında katılan akademisyenlerin önemli bir bildiriye imza attığını anımsattı:

Sağlıkta Teknolojik İstiklal…

Bildiriyi Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu ve sağlık teknolojileri konusunda muhatap kurumlara bizzat İlim Yayma Vakfı heyeti olarak götüreceklerini belirtti:

- İlim Yayma Ödülleri’nin çarpan etkisiyle topluma fayda yaratması için çaba harcıyoruz.

Bilal Erdoğan, sözü Prof. İdris Sarısoy’a bıraktı. Prof. Sarısoy, 16 Mayıs 2025’ten itibaren ödüle başvuruları kabul etmeye başladıklarını aktardı:

- Katılımı olabildiğince genişletmek için üniversitelerle görüşmeler yapıyoruz. Vakıf ve ödül heyetimiz, ülkemizdeki 67 üniversite ile birebir görüştü. İlim Yayma Ödülleri’nin önemini anlattı.

Görüşmelerde kapsadıkları, kucaklamaya çalıştıkları akademisyen sayısına işaret etti:

- Ülkemizdeki üniversitelerde 185 bin akademisyen görev yapıyor. Heyetimizin birebir görüştüğü 67 üniversitenin akademisyen kadrosu 87 bini buluyor.

Bilal Erdoğan, Prof. İdris Sarısoy’a ödül rakamını aktarmasını anımsattı:

Büyük ödülümüz 5 milyon lira.

Sosyal bilimler ödülü 2 milyon lira.

Fen bilimleri ödülü 2 milyon lira.

Bilal Erdoğan, ödülün büyüklüğüne vurgu yaptı:

- Parasal büyüklük olarak bizim ödülümüz ilk sıralarda yer alıyor.

İlim Yayma Vakfı’ndan daha önce sosyal bilimler ödülü alan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. İlyas Kemaloğlu, rakamın büyüklüğüne şöyle dikkat çekti:

- Benim ödül aldığım dönemde rakam bu kadar büyük değildi. Bir an, “ödülü erken mi almış oldum” diye düşünmedim değil.

Prof. Kemaloğlu’nun bu sözleri üzerine İlim Yayma Ödülleri’nin ilk 3’ündeki ödül büyüklüklerine baktım. 15 Haziran 2023 tarihli yazımda ödülle ilgili Bilal Erdoğan’ın şu sözlerini okudum:

- “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam 3 kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde bu yıl mükafatları altına bağladık. “Büyük Ödül” 150, diğer iki ödül de 50’şer tam Cumhuriyet Altını olacak.

O anki fiyatlarla hesap yaptım, 150 tam Cumhuriyet Altınının 3.9 milyon lira dolayında olduğunu gördüm. Bilal Erdoğan’a sordum:

- Ödülde neden altından TL’ye döndünüz?

Yanıtı Ödül Heyeti Başkanı Prof. İdris Sarısoy’un vermesini uygun gördü:

- Ödül heyeti başta olmak üzere danışmanlarımızla, iletişim ekibimizle oturduk konuştuk, araştırdık. İlimle ilgili yarışmalarda kıymetli metallere dayalı ödüle pek rastlamadık. Biz de Türk Lirası’na dönmeye karar verdik.

Bilal Erdoğan, ödülün parasal olarak büyüklüğü ile ilgili şu noktayı irdeledi:

- Bu yılki ödül rakamlarımız oldukça iyi. 150 Cumhuriyet Altını, bu yılki büyük ödülümüz 5 milyon liranın altında kalıyor…

İlim Yayma Ödülleri için başvurular 31 Temmuz 2025’e kadar kabul edilecek…

Bakalım, bu yıl hangi akademik çalışma ve evrensel katkı yapacak boyutta araştırmalar İlim Yayma Ödülleri’nde öne çıkacak?

Zihinler gerçek özgürlüğe kavuşursa bağımlılık azalır

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin bilime teşviki için çaba harcadıklarını belirtti:

- İlim yayma Ödülleri’nde hedefimiz teşvik ve takdir. Bir yandan Türkiye’de yapılan topluma faydası da olan ciddi akademik çalışmaları ödüllendirerek genç nesilleri bu tür akademik çalışmalara teşvik etmek istiyoruz.

Ardından ekledi:

- Bir ülkenin geleceğinin en önemli teminatının bu tür üst düzey akademik çalışmalar olduğunu düşündüğümüz için böyle yapıyoruz.

Öğretmenlik ve akademisyenliğin kutsallığının altını çizdi:

- İnanç ve geleneklerimizde öğretmenlik peygamber mesleği olarak nitelendirilir. Toplum olarak da ilimle hemhal olanı daha da itibarlı görmemizin çok önemli olduğuna inanıyoruz. İlim Yayma Ödülleri’nin yıllarca buna hizmet edeceğine inanıyoruz.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Cemiyetin yola çıkış mottosuna işaret etti:

- Yola çıkış mottomuz, “güzel insan yetiştirmek”. Bilimsel çalışmaları her zaman destekledik, desteklemeye devam ediyoruz.

Tülün, bilimde özgür ortamın önemi üzerinde durdu:

- İnşallah birçok yönde kuşatılmış olan zihinlerimiz gerçek özgürlüğe kavuşurlarsa ve araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin ve ilim adamlarımızın önü açılır, onlara destek olunursa Türkiye’nin önünün çok daha fazla açılacağına inanıyorum.

Sonra şu mesajı verdi:

- Bu şekilde bağımlılığımızın çok daha azalacağını ve özgürlüğümüzün sınırlarını aşacağına inanıyorum.

İlim Yayma Ödülleri’nin bu yılki sponsorları

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Heyet Başkanı Prof. İdris Sarısoy’un arkasındaki panodan İlim Yayma Ödülleri’nin sponsorlarını not ettim:

ANA SPONSORLAR: Aksa, BMC, Hayat Holding, MNG, Turkcell

Aksa, BMC, Hayat Holding, MNG, Turkcell PLATİN SPONSORLAR: Kuzu Grup, Medipol, Memorial, Port Filo, Torkam

Kuzu Grup, Medipol, Memorial, Port Filo, Torkam ALTIN SPONSORLAR: Evyap, Fuzul, Sancak, Tay Grup, TKBB, ÜFS

Toplantıya sponsor şirketlerden Tay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Evyap Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evyap, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Aydın Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Aydın, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu da katıldı.

İlim Yayma Ödülleri ‘İslami Nobel’ olur mu?

İlim Yayma Ödülleri tanıtım toplantısında geçmişte ödül alan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. İlhami Gülçin de yarışmaya giriş öyküsünü anlattı:

- 2021 yılında ödüle başvurdum. Başka bir akademisyen arkadaşımız o yıl kazandı. O arkadaşımızın araştırmasının benden daha başarılı olduğunu kabullendim. Daha sonra tekrar başvurdum. Ben de ödüle kavuştum.

Prof. Gülçin, aklından geçeni paylaştı:

- Ben İlim Yayma Ödülünün zamanla “İslami Nobel”e dönüşmesini isterim.